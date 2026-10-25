Россия создала ракету "Филин" для нанесения ударов вглубь Украины: авиаэксперт объяснил её опасность

Крылатая ракета «Филин» / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Россия разработала малогабаритную крылатую ракету «Филин», которая может запускаться с мобильных наземных установок и представлять угрозу для украинского тыла, в частности для западных областей. Её особенностью является использование унифицированных компонентов, что упрощает производство, а также высокая скорость и потенциальная способность противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы.

Об этом написал эксперт по авиации и оборонным технологиям Анатолий Храпчинский в Facebook.

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По оценке эксперта, появление «Филина» свидетельствует не просто о попытке России создать дешевую альтернативу дорогостоящим крылатым ракетам, а о переходе к серийному производству вооружения на основе унифицированных узлов. Такой подход может позволить российскому оборонно-промышленному комплексу быстрее наращивать объемы выпуска новых средств поражения.

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«Появление „Филина“ — это на самом деле не импровизация из-за бедности, это прямое следствие перехода российского оборонно-промышленного комплекса к стратегии жесткой модульности и глубокой унификации средств поражения», — подчеркнул Храпчинский.

Кто производит «Филин» и какие технологии использует Россия

Согласно данным, приведённым Храпчинским, разработчиком ракеты является НПО «Молния», входящее в состав российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). К этому же холдингу относится конструкторское бюро «Радуга», специализирующееся на крылатых ракетах.

По мнению эксперта, такая структура позволяет разработчикам использовать наработки других российских ракетных программ, в частности готовые аэродинамические решения и компоненты. То есть речь идет не о создании абсолютно нового изделия с нуля, а об адаптации уже освоенных технологий к другой конструкции и производственной модели.

Одним из ключевых элементов «Филина» Храпчинский называет малогабаритный газотурбинный двигатель R500 российского производства. По его утверждению, этот двигатель также используется в других российских разработках, в частности в авиационных ракетах С-71М «Монохром» и С-71К «Ковьор».

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Эксперт считает, что унификация двигателей и электроники для нескольких типов вооружения может упростить поставки комплектующих и создать предпосылки для увеличения объемов производства.

В системе управления, согласно описанию Храпчинского, использованы блоки автоматического управления, имеющие общие конструктивные решения с электроникой российских беспилотников «Гарпия» и «Герань-2». Также он упоминает 16-канальную антенную решетку «Комета» и китайскую инерциальную систему навигации.

Скорость до 800 км/ч и дальность до 1200 км

По оценке Храпчинского, ракета имеет узкий фюзеляж из композитных материалов, прямое крыло размахом около трёх метров и компоненты, изготовленные с использованием 3D-печати. Такая конструкция, как утверждает эксперт, позволяет совместить относительно лёгкий двигатель с высокими скоростными характеристиками.

В частности, он оценивает максимальную скорость «Филина» примерно в 800 км/ч, а дальность полета — до 1200 км. В то же время эти характеристики приведены самим экспертом и не являются независимо подтвержденными в рамках предоставленной информации.

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По мнению Храпчинского, Россия стремится получить относительно недорогое средство поражения, которое при определенных условиях может выполнять задачи, для которых ранее приходилось задействовать пилотируемую дальнюю авиацию или другие типы ракет. Запуск с наземной мобильной установки потенциально позволяет применять такие ракеты без использования крупных авиабаз.

Угроза для западных областей Украины

Одной из главных угроз Храпчинский считает возможность запуска «Филина» с мобильных наземных установок вблизи границ Украины. Это, по его оценке, снижает зависимость России от ресурсов дальнего авиационного флота и позволяет скрытно готовить запуски.

В качестве дополнительного фактора риска эксперт называет развитие российских сетей передачи данных и использование инфраструктуры базовых станций в Беларуси в качестве потенциального ретрансляционного коридора.

«Враг получает средство для наносимых с дистанционного управления глубоких ударов по западным областям Украины с минимальным временем предупреждения о запуске», — предупредил Храпчинский.

По его оценке, сочетание скорости ракеты, потенциально низкой радиолокационной заметности и навигационных систем может затруднить её обнаружение и перехват. Эксперт утверждает, что после появления такой цели из-за радиогоризонта у наземных средств противовоздушной обороны может оставаться всего 60–90 секунд для реагирования.

Почему «Филин» — проблема для украинской ПВО?

Храпчинский обращает внимание на экономический аспект применения нового оружия. Если Россия сможет массово производить относительно недорогие высокоскоростные ракеты, Украине придется тратить значительные ресурсы на их перехват. Использование дорогих зенитных ракет против более дешёвых средств нападения может истощать запасы ПВО.

Отдельной проблемой эксперт считает способность бортовой электроники противостоять радиоэлектронной борьбе. По его описанию, антенная решетка «Комета» должна снижать влияние помех, а инерциальная система навигации — помогать ракете продолжать полет в случае ухудшения спутниковой навигации.

Какой ответ предлагает авиаэксперт

По мнению Храпчинского, Украине необходимо развивать многоуровневую систему противовоздушной обороны, способную обнаруживать и перехватывать различные типы воздушных целей без чрезмерного использования дефицитных ракет крупных зенитных комплексов.

Среди приоритетов он называет создание единой сети малогабаритных радаров ближнего действия, интегрированных с акустическими датчиками и средствами радиоэлектронной разведки. Объединение этих источников информации, по замыслу эксперта, должно ускорить обнаружение целей и передачу данных для их перехвата.

Для борьбы с высокоскоростными ракетами Храпчинский предлагает шире использовать автоматизированные зенитно-артиллерийские установки с системами управления огнем, боеприпасы с программируемым взрывом, а также реактивные и твердотопливные беспилотники-перехватчики.

При этом мобильные огневые группы с пулеметами, по его мнению, должны и в дальнейшем выполнять задачи по противодействию более медленным ударным беспилотникам, тогда как для поражения скоростных целей требуются специализированные средства поражения.

Храпчинский отмечает, что Россия пытается стандартизировать производство вооружений и нарастить объемы их выпуска. Поэтому Украине важно не только наращивать количество средств ПВО, но и совершенствовать автоматизированное управление ими, а также снижать стоимость перехвата каждой цели.

Напомним, что Россия начала наносить удары по Украине с помощью новых крылатых ракет «Филин». Главная опасность заключается в том, что небольшие крылатые ракеты могут быть недорогими, а это означает, что противник сможет очень быстро увеличить их количество и применять во время массированных атак.

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