Россия срочно укрепляет завод истребителей Су-57 из-за ударов украинских дронов — что стало известно

Су-57 / © Creative Commons

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Россия ускорила укрепление Комсомольского-на-Амуре авиационного завода — единственного предприятия, где серийно производят истребители пятого поколения Су-57 и многоцелевые Су-35. Причиной стали все более эффективные дальнобойные атаки украинских беспилотников по российским военным объектам.

Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на спутниковые снимки.

Строят укрытия для самых современных самолетов

Новые спутниковые фото свидетельствуют, что у авиазавода почти завершили строительство крупного производственного корпуса, а также активно строят укрепленные ангары для боевых самолетов.

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По данным издания, защитные укрытия предназначены, прежде всего, для истребителей Су-57, Су-35С и Су-30СМ2.

Интересно, что строительство ведется без выведения самолетов из мест базирования — инженеры фактически возводят защитные конструкции вокруг уже припаркованной авиатехники, чтобы не прерывать полеты.

Часть новых ангаров рассчитана сразу на два или даже три самолета.

Один из важнейших военных объектов РФ

Рядом с заводом расположена авиабаза Дьомги, где базируются строевые подразделения, оснащенные Су-35 и Су-57.

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Именно Комсомольский-на-Амуре авиазавод является ключевым предприятием для производства самых современных российских истребителей. Кроме потребностей российской армии, здесь производят самолеты и на экспорт. Первым иностранным заказчиком Су-57 стал Алжир, которому, по официальным сообщениям, первые самолеты были переданы в конце 2025 года.

Украинские атаки заставляют Россию изменять подход

Как отмечает Military Watch Magazine, масштабное укрепление авиационной инфраструктуры стало ответом на серию успешных украинских ударов по российским военным аэродромам.

За последние два года Украина все чаще применяет дальнобойные беспилотники, крылатые ракеты и специальные операции для атак по целям, расположенным в сотнях и даже тысячах километров от линии фронта.

Среди целей были стратегические бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, ремонтные предприятия и логистические объекты.

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После операции «Паутина» защиту усилили

Особое внимание российское командование уделило защите авиабаз после спецоперации «Паутина», проведенной 1 июня 2025 года. Тогда украинские силы одновременно атаковали несколько российских аэродромов, уничтожив ряд стратегических самолетов, в том числе бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

Кроме того, украинские удары регулярно наносят урон и тактической авиации РФ. В частности, в конце июня 2026 года дроны СБУ атаковали аэродром Кировское в оккупированном Крыму, где было уничтожено несколько вертолетов, среди которых по меньшей мере один ударный Ми-28.

Россия готовится к новым атакам

Авторы материала отмечают, что российское военное руководство все больше осознает, что только средств противовоздушной обороны недостаточно для защиты стратегических объектов.

В связи с развитием украинских дальнобойных дронов и наращиванием их производства Россия переходит к системному укреплению военной инфраструктуры, строя капитальные защитные сооружения для самолетов и производственных мощностей.

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