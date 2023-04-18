Россия тянет в зону боевих действий в Украине "военный хлам" — CNN

Россия посылает на войну в Украину всевозможные военные хламы и "откатывается назад во времени" относительно своих возможностей.

Об этом заявили западные военные чиновники на специальном брифинге, передает издание CNN.

На брифинге военные чиновники заявили, что достаточно данных, что Кремль возвращает с хранения танки, которые были произведены сразу после Второй мировой войны, чтобы компенсировать большие потери в Украине.

При этом сообщается, что значительный всплеск по количеству техники не был замечен.

"Начали с [танков] Т-80 и Т-90, затем перешли к Т-72, и мы действительно видели уже Т-55, которые были после переоборудования брошены в бой. Такая же картина по артиллерии", – сказал один из участников брифинге.

Также у России есть большие проблемы с личным составом. Кремль может мобилизовать множество людей, но не может обеспечить их подготовку к ведению боевых действий. Участники брифинга сообщили, что в Беларуси было проведено два относительно коротких учебных цикла, в которых приняли участие 15 000 российских военных из 150 000 мобилизованных, как об этом говорят российские власти.

"Мы видели, возможно, 15 000 человек, прошедших хоть какое-то обучение на уровне роты", – заявили на брифинге. По мнению чиновников, "российские силы заметно деградировали по сравнению с теми, с которыми Россия начинала вторжение в Украину".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия несет колоссальные потери на войне в Украине не только в живой силе, но и технике. На этом фоне российское министерство обороны решило упразднить так называемый "танковый биатлон".

Кроме того, мы ранее информировали, что в эфире телепрограммы российского пропагандиста Соловьева один из экспертов неожиданно заявил, что Россия может отправить в бой на войну в Украину танки Т-34, которые установлены как памятники.

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