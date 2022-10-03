Россия ударила ракетами по Днепропетровщине (фото)

Россия ударила по Днепропетровщине ракетами. Взрыв раздался с утра после объявления тревоги.
Утром 3 октября российская армия ударила ракетами по Днепровскому району Днепропетровской области. На месте прилета работают экстренные службы.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Ваентин Резниченко.
Информация о погибших и раненых уточняется.
Кроме того, всю ночь враг обстреливал Никопольский и Криворожский районы.
Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. Погибших и раненых нет.
В Никополе повреждено около десяти многоэтажных и частных домов и линии электропередачи.
В Марганецкой общине из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме.
В Мировской общине почти тысяча семей остались без света.
В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали.
Напомним, утром 3 октября жители Днепра услышали громкий взрыв. Он раздался после объявления воздушной тревоги. Под угрозой ракетного удара были почти все области Украины.
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