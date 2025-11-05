Россия усовершенствовала "Шахеды": "Флэш" о новой угрозе для Украины

Шахед / © iStock

Россия массово внедряет технологию дистанционного управления дальнобойными дронами через mesh-сети, что делает связь с аппаратами более устойчивыми даже при действиях радиоэлектронной борьбы. Эксперты отмечают: такое решение изменяет тактику атак и повышает риски для движущихся целей, в частности поездов.

Об этом для Defense Express рассказал специалист по системам связи и РЭБ Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По его словам, противник формирует динамическую сеть взаимной ретрансляции — каждый модем одновременно работает как точка передачи и ретранслятор. В воздухе модемы на дронах создают цепь, где пакеты данных автоматически перенаправляются обходными путями при потере звена.

Специалист также указывает, что для этого РФ привлекла специальные модемы китайского производства, формально маркированные как Wi-Fi, но работающие в другом диапазоне и с другой технологией передачи. Такие устройства обеспечивают цифровое, шифрованное и относительно устойчивое соединение с использованием методов распределения частот.

Почему это делает сеть устойчивой к РЭБ

Даже если значительная часть аппаратов будет сбита, сеть продолжит функционировать:

«Если даже 80% дронов будут сбиты, оставшиеся смогут передавать информацию», — отмечает Флэш.

По его словам, это позволяет противнику поддерживать онлайн-связь с дронами на расстоянии и корректировать удары в режиме реального времени.

Технические параметры сети обеспечивают пропускную способность, достаточную для передачи оптимизированного видео высокой четкости и управления в режиме FPV. Это позволяет нацеливаться на предполагаемые движущиеся объекты — например, поезда, где оператор может в режиме онлайн «зайти с хвоста» и навести дрон на локомотив или цистерну.

Флэш подчеркивает, что враг уже отрабатывал подобные методы на легких дронах-разведчиках и после этого начал устанавливать mesh-модемы также на ударные платформы.

Кроме воздушных узлов противник может создавать наземные точки ретрансляции — компактные модемы позволяют организовать точки подключения на крышах или балконах с доступом к интернету. Кроме того, модемы могут активироваться в определенной зоне без постоянной работы, чтобы не выдавать себя в эфире до момента атаки.

Можно ли противодействовать

Флеш отмечает: систему можно поражать средствами радиоэлектронной борьбы, но эффективность контрмер зависит от масштаба и качества внедрения mesh-технологий. Если РФ масштабно развернет сети на разных платформах, она получит широкий и устойчивый канал двусторонней передачи информации, что усложнит противодействие.

В Defense Express предупреждают: важно не упустить момент массового развертывания технологии и вовремя наращивать возможности обнаружения и подавления таких модемов.

Появление mesh-сетей в тактической экосистеме неприятеля ставит новые вызовы для защиты инфраструктуры и движущихся целей. Для уменьшения рисков критически важна своевременная модернизация средств РЭБ, развитие систем обнаружения нехарактерных радиосигналов и оперативные меры по нейтрализации ретрансляторов.

Эффективное противодействие потребует координации технических решений, разведывательных данных и оперативных действий в поле.

Напомним, бойцы ССО совместно с партизанами Черная Искра 4 ноября провели операцию в Курской области РФ. По сообщению Сил спецопераций, была поражена транспортно-заряжающая машина для ОТРК «Искандер» и российская радиолокационная станция «Гармонь».