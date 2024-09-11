Россия установила украинские SIM-карты в свои ударные дроны: британский эксперт назвал цель

Россия оснастила свои смертоносные ударные беспилотники SIM-картами украинских мобильных операторов, чтобы улучшить их возможности целеуказания, отметил военный эксперт.

Россия установила украинские SIM-карты в свои ударные дроны ("Камикадзе"), чтобы использовать сеть мобильной связи Украины, чтобы улучшить их возможности наведения.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на британского военного эксперта.

Старший научный сотрудник и эксперт по наземным военным действиям аналитического центра Royal United Services Institute в Британии Джек Уотлинг говорит, что такая практика существует уже более года.

По словам Джека Уотлинга, SIM-карты в Shahed-136 используются двумя способами:

Триангуляция от пеленгов базовых станций мобильной связи является дополнительной системой навигации для дрона. То есть это помогает беспилотнику лучше ориентироваться на местности;

подключение дрона к сети мобильной связи дает россиянам дешевую систему прямой связи с беспилотником, получая от него телеметрические данные во время полета, например точное место и время его сбития.

"Заподозрить, что со скоростью 350 км/ч двигается на мобильный телефон легко. Поэтому это поведение можно отследить и отрезать SIM-карты, идентифицированные как используемые для целей", — сказал Уотлинг.

Однако это возможно только в том случае, если оператор мобильной связи имеет эффективные каналы связи со службами безопасности, отмечает аналитик.

По словам Уотлинга, данную тактику россияне применяют по меньшей мере с конца 2023 года, когда впервые публично стало известно об обнаружении модемов 4G-связи в сбитых беспилотниках.

Напомним, в Киеве объявили о новом пакете помощи Украине. Об этом стало известно от государственного секретаря США Энтони Блинкена во время визита в столицу.

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