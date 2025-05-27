Россия увеличила убойную силу "Шахедов": что известно о новых боеголовках

Россия модернизировала свои «Шахеды», увеличив их ударную часть / © ТСН

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Россия оснастила свои беспилотники Shahed 90-килограммовыми боеголовками, что говорит об углублении сотрудничества с Ираном. Новые боеголовки выпускают двух типов: обе весом 90 кг, но одну из них собирают в России, а другую — в Иране.

Об этом пишет The Telegraph.

Разработанная в России модель, известная как КОФЗБЧ, сочетает в себе кумулятивное, осколочное, взрывное и зажигательное действие. Это означает, что она может разрушать здания, разбрасывать смертоносные осколки, вызывать пожары и создавать мощную ударную волну. Такие боеголовки применяются не для того, чтобы уничтожить конкретную цель, а чтобы «создать максимальный хаос» в радиусе поражения. В отличие от российской, иранская модификация выпускается без зажигательного компонента, но все равно наносит мощный удар.

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По словам военного эксперта Павла Нарожного, России необходимо увеличить мощность «Шахедов», чтобы они могли пробить антидроновую защиту, установленную на украинских энергетических объектах.

«С этой комбинированной боеголовкой главная цель — энергетическая инфраструктура. Но украинские энергетические компании строят бетонные укрытия и устанавливают стальные сетки. Поэтому России нужно что-то, чтобы пробить эту защитную инфраструктуру», — пояснил эксперт.

Он добавил, что, увеличив боеголовку, Россия добилась усиления поражающего действия, но таким дронам требуется больше топлива, поэтому они значительно потеряли в дальности полета.

Издание отмечает, что разработка «Шахедов» с усиленной боеголовкой «отражает растущую важность беспилотников в войне». И Украина, и Россия стремятся внедрять недорогие, высокоэффективные технологии, часто ради даже незначительного преимущества на поле боя.

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Напомним, на вооружении ВСУ появился «Антидроновый пистолет». Украинские инженеры создали индивидуальное средство противодействия воздушным угрозам.