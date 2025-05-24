Россия внедряет новую тактику FPV-дронов: что известно

Дрон / © Associated Press

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Российские оккупанты уже около месяца активно используют новую тактику применения FPV-дронов на глубину 30-40 километров от линии фронта.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов «Флэш».

Такие беспилотники руководствуются специальными группами пилотов, а связь с ними поддерживают с помощью находящихся высоко в воздухе дронов-ретрансляторов.

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Цель этих атак — удары по украинской логистике и тыловым объектам, где противник не ожидает такого применения беспилотников.

Причина успеха этой тактики в том, что атаки дронами на такой глубине не прогнозировались и не предусматривались средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, оккупанты начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.

Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми частями двух типов — российского и иранского производства.

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В состав добавили порошковую смесь гидридов металлов, которая создает сверхвысокую температуру горения до 3500°C. Это усиливает воспламеняющий эффект при взрыве.