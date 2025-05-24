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Россия внедряет новую тактику FPV-дронов: что известно
Эти дроны управляются с помощью ретрансляторов в воздухе, что позволяет наносить удары по логистике и важным объектам, где украинские силы не ожидают атак.
Российские оккупанты уже около месяца активно используют новую тактику применения FPV-дронов на глубину 30-40 километров от линии фронта.
Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов «Флэш».
Такие беспилотники руководствуются специальными группами пилотов, а связь с ними поддерживают с помощью находящихся высоко в воздухе дронов-ретрансляторов.
Цель этих атак — удары по украинской логистике и тыловым объектам, где противник не ожидает такого применения беспилотников.
Причина успеха этой тактики в том, что атаки дронами на такой глубине не прогнозировались и не предусматривались средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Напомним, оккупанты начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.
Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми частями двух типов — российского и иранского производства.
В состав добавили порошковую смесь гидридов металлов, которая создает сверхвысокую температуру горения до 3500°C. Это усиливает воспламеняющий эффект при взрыве.