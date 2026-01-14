Россия вооружила реактивные "Шахеды" ракетами: в чем главная опасность для украинцев

Беспилотник / © ТСН

Враг оборудовал ракетой класса «воздух-воздух» Р-60 реактивную версию «Шахеда» — так называемую «Герань-4».

Об этом сообщает портал Defense Express.

Силы обороны Украины успешно сбили этот модернизированный дрон. На полученных фотографиях отломков отчетливо виден воздухозаборник реактивного двигателя, подтверждающий использование именно скоростной модели БПЛА, а не классического винтового варианта.

Сбитый «Шахед» / © Defense Express

Технически схема крепления вооружения остается неизменной по сравнению с предыдущими попытками врага: ракета размещается на штатном авиационном пилоне, закрепленном посередине корпуса.

Принцип действия также стандартный: оператор управляет дроном через видеосвязь, обнаруживает цель, захватывает ее инфракрасной головкой самонаведения ракеты и производит пуск.

Сбитый «Шахед» / © Defence express

Какая главная угроза

Эксперты отмечают, что использование ракеты Р-60 именно на «Герань-4» создает более серьезные риски для украинских пилотов, чем предыдущие эксперименты с винтовыми дронами.

Главная опасность кроется в скорости, винтовой «Шахед» развивает около 180 км/ч, а реактивный «Герань-4» разгоняется до 350-500 км/ч.

Благодаря этому реактивный дрон может быстрее сближаться с украинскими вертолетами и активнее маневрировать, занимая выгодную позицию для атаки.

Дальность пуска ракеты Р-60 составляет 7-8 км, хотя главной сложностью для оператора остается узкое поле зрения головки самонаведения (24-34 градуса).

Аналитики предупреждают, что враг не остановится на достигнутом. Следует ожидать попыток установки на реактивные дроны переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), как это уже пытались сделать из Герань-2 в начале января.

Кроме того, следующим этапом может стать появление так называемой «Герани-5» — аналога иранского реактивного дрона Karrar, уже имеющего подтвержденную историю оснащения ракетами «воздух-воздух» в самом Иране.

Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором, позволяющим россиянам проводить такие атаки, является использование mesh-модемов для построения каналов управления. Поэтому борьба с этими системами связи должна стать одним из приоритетов украинских средств РЭБ.

Напомним, Россия продолжает расширять линейку ударных беспилотников, которые используют для атак по Украине. По данным военных аналитиков, у РФ появился новый дрон Shahed-107 — упрощенная и более дешевая версия Shahed-136, с меньшей боевой частью и бюджетным двигателем.

Эксперты считают, что ставка делается не на мощность, а на массовость применения, чтобы снизить затраты и избежать дефицита ударных БпЛА.