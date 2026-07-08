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Россия воюет самым быстрым боевым самолетом в мире, но больше не может производить его: что известно о МиГ-31
Россия уже более 30 лет не способна производить новые МиГ-31, а их преемник существует только посредством проекта.
Именно истребитель -перехватчик МиГ-31 является основным носителем аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» и используется для патрулирования вблизи границ НАТО и атак по Украине. В то же время этот самолет имеет критический недостаток.
Об этом говорится в материале 19FortyFive.
Самый быстрый боевой самолет в мире
МиГ-31 (по классификации НАТО — Foxhound) является двухместным сверхзвуковым истребителем-перехватчиком, созданным еще во времена СССР. Он способен развивать скорость до 2,83 Маха (почти 3 000 км/ч), что делает его самым быстрым эксплуатируемым боевым самолетом.
Первый полет МиГ-31 совершил в 1975 году, а на вооружение советской ПВО самолет поступил в 1981 году. Серийное производство завершилось еще в 1993 году после выпуска около 500 машин.
Самолет, который Россия больше не может заменить
Несмотря на активное использование в войне против Украины, Россия больше не способна производить новые МиГ-31. Производственная линия давно закрыта, а двигатели Д-30Ф6 тоже перестали серийно выпускать.
По оценкам украинской военной разведки Москва уже обсуждает необходимость возобновления производства двигателей, поскольку их ресурс ограничен — капитальный ремонт нужен примерно каждые 300 часов полета.
Поэтому каждый потерянный самолет фактически невозможно заменить новой машиной.
Как именно МиГ-31 стал носителем «Кинжалов»
Одной из главных причин, почему Россия использует именно МиГ-31К для запуска ракет Х-47М2 «Кинжал», является его скорость и высота полета.
Перед пуском самолет поднимается на высоту более 15 км и разгоняется почти до 3000 км/ч. Благодаря этому ракета получает дополнительную скорость до отделения от самолета.
Россия заявляет, что «Кинжал» способен развивать скорость до 10 махов и имеет дальность до 2 000 км, хотя западные аналитики призывают относиться к этим характеристикам с осторожностью.
По открытым данным, у России только около 10-12 самолетов МиГ-31К, приспособленных для запуска «Кинжалов».
Именно поэтому каждый вылет такого самолета автоматически влечет за собой объявление воздушной тревоги по всей Украине, даже если запуск ракеты не происходит.
Мощный радар и дальнобойные ракеты
Еще одной особенностью МиГ-31 является радар «Заслон» — первая в мире серийная бортовая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой.
Она позволяет одновременно отслеживать несколько целей и работать по низковысотным крылатым ракетам.
Модернизированные МиГ-31БМ также получили возможность применять дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М.
По оценкам британского аналитического центра RUSI, осенью 2022 года российская авиация запускала до шести таких ракет в сутки.
Впрочем, эксперты отмечают, что их главный эффект не столько в большом количестве сбитых самолетов, сколько в том, что они заставляют украинских пилотов действовать на малых высотах и менять тактику полетов.
Украина охотится на носителе «Кинжалов»
Из-за невозможности быстро пополнять парк МиГ-31, Украина все чаще пытается поражать эти самолеты непосредственно на аэродромах.
В 2025 году украинские силы сообщали об ударах по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области, откуда регулярно взлетают носители «Кинжалов». Также в конце 2025 года СБУ заявила о поражении МиГ-31 на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.
Россия официально не подтверждала эти потери, однако военные аналитики отмечают, что даже повреждение одного такого самолета является ощутимым ударом из-за невозможности его замены.
Преемник существует только на бумаге
Россия уже много лет заявляет о создании нового перехватчика ПАК ДП (неофициально — МиГ-41), который должен заменить МиГ-31.
Проект по-прежнему находится на ранних этапах разработки. По оценкам профильных изданий, даже при самом оптимистичном сценарии новый самолет не сможет поступить на вооружение раньше конца десятилетия.
К тому времени российской армии придется полагаться на модернизацию существующих МиГ-31 и использование самолетов, изготовленных еще при Советском Союзе. Поэтому каждая потеря этого истребителя постепенно сокращает парк машин, которые невозможно восстановить путем нового производства.
Напомним, Польша поставила Украине новое условие по МиГ-29. А дальше судьба самолетов будет зависеть от итогов переговоров между Киевом и Варшавой.
Эксперты прогнозируют, удастся ли Польше и Украине согласовать взаимоприемлемые условия обмена.