Россия воюет самым быстрым боевым самолетом в мире, но больше не может производить его: что известно о МиГ-31

Миг-31 Фото 19

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Именно истребитель -перехватчик МиГ-31 является основным носителем аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» и используется для патрулирования вблизи границ НАТО и атак по Украине. В то же время этот самолет имеет критический недостаток.

Об этом говорится в материале 19FortyFive.

Самый быстрый боевой самолет в мире

МиГ-31 (по классификации НАТО — Foxhound) является двухместным сверхзвуковым истребителем-перехватчиком, созданным еще во времена СССР. Он способен развивать скорость до 2,83 Маха (почти 3 000 км/ч), что делает его самым быстрым эксплуатируемым боевым самолетом.

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Первый полет МиГ-31 совершил в 1975 году, а на вооружение советской ПВО самолет поступил в 1981 году. Серийное производство завершилось еще в 1993 году после выпуска около 500 машин.

Самолет, который Россия больше не может заменить

Несмотря на активное использование в войне против Украины, Россия больше не способна производить новые МиГ-31. Производственная линия давно закрыта, а двигатели Д-30Ф6 тоже перестали серийно выпускать.

По оценкам украинской военной разведки Москва уже обсуждает необходимость возобновления производства двигателей, поскольку их ресурс ограничен — капитальный ремонт нужен примерно каждые 300 часов полета.

Поэтому каждый потерянный самолет фактически невозможно заменить новой машиной.

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Как именно МиГ-31 стал носителем «Кинжалов»

Одной из главных причин, почему Россия использует именно МиГ-31К для запуска ракет Х-47М2 «Кинжал», является его скорость и высота полета.

Перед пуском самолет поднимается на высоту более 15 км и разгоняется почти до 3000 км/ч. Благодаря этому ракета получает дополнительную скорость до отделения от самолета.

Россия заявляет, что «Кинжал» способен развивать скорость до 10 махов и имеет дальность до 2 000 км, хотя западные аналитики призывают относиться к этим характеристикам с осторожностью.

По открытым данным, у России только около 10-12 самолетов МиГ-31К, приспособленных для запуска «Кинжалов».

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Именно поэтому каждый вылет такого самолета автоматически влечет за собой объявление воздушной тревоги по всей Украине, даже если запуск ракеты не происходит.

Мощный радар и дальнобойные ракеты

Еще одной особенностью МиГ-31 является радар «Заслон» — первая в мире серийная бортовая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой.

Она позволяет одновременно отслеживать несколько целей и работать по низковысотным крылатым ракетам.

Модернизированные МиГ-31БМ также получили возможность применять дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М.

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По оценкам британского аналитического центра RUSI, осенью 2022 года российская авиация запускала до шести таких ракет в сутки.

Впрочем, эксперты отмечают, что их главный эффект не столько в большом количестве сбитых самолетов, сколько в том, что они заставляют украинских пилотов действовать на малых высотах и менять тактику полетов.

Украина охотится на носителе «Кинжалов»

Из-за невозможности быстро пополнять парк МиГ-31, Украина все чаще пытается поражать эти самолеты непосредственно на аэродромах.

В 2025 году украинские силы сообщали об ударах по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области, откуда регулярно взлетают носители «Кинжалов». Также в конце 2025 года СБУ заявила о поражении МиГ-31 на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

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Россия официально не подтверждала эти потери, однако военные аналитики отмечают, что даже повреждение одного такого самолета является ощутимым ударом из-за невозможности его замены.

Преемник существует только на бумаге

Россия уже много лет заявляет о создании нового перехватчика ПАК ДП (неофициально — МиГ-41), который должен заменить МиГ-31.

Проект по-прежнему находится на ранних этапах разработки. По оценкам профильных изданий, даже при самом оптимистичном сценарии новый самолет не сможет поступить на вооружение раньше конца десятилетия.

К тому времени российской армии придется полагаться на модернизацию существующих МиГ-31 и использование самолетов, изготовленных еще при Советском Союзе. Поэтому каждая потеря этого истребителя постепенно сокращает парк машин, которые невозможно восстановить путем нового производства.

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Напомним, Польша поставила Украине новое условие по МиГ-29. А дальше судьба самолетов будет зависеть от итогов переговоров между Киевом и Варшавой.

Эксперты прогнозируют, удастся ли Польше и Украине согласовать взаимоприемлемые условия обмена.

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