Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

Россия ввела санкции против Renault из-за вероятного производства дронов для Украины

Россия ввела санкции против французской компании Renault SAS после сообщений о том, что концерн может быть причастен к производству дронов для украинских военных.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Renault

Renault / © renault.ua

Правительство Российской Федерации внесло французский автоконцерн Renault SAS в список санкций.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщает The Moscow Times.

Как отмечает издание, Renault попала в список иностранных компаний, осуществляющих деятельность в сфере военно-технического сотрудничества. К ним применяются «специальные экономические меры» в ответ на «недружественные действия» иностранных государств.

Санкции предусматривают:

  • запрет на заключение сделок, включая внешнеторговые контракты;

  • ограничение на выполнение обязательств перед компаниями из списка;

  • запрет на проведение платежей, если выгодоприобретателями являются подсанкционные лица;

  • блокирование сделок с ценными бумагами таких компаний.

Отмечается, что российское правительство сформировало этот санкционный список в мае 2022 года. В него уже входят десятки иностранных компаний, в том числе Daimler Truck AG (Германия), попавшего под ограничения в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер государства Эммануэль Макрон договорились о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

Ранее мы информировали, что автогигант Renault может открыть в Украине производство беспилотников в партнерстве с французской оборонной компанией.

