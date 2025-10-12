- Дата публикации
Россия ввела санкции против Renault из-за вероятного производства дронов для Украины
Россия ввела санкции против французской компании Renault SAS после сообщений о том, что концерн может быть причастен к производству дронов для украинских военных.
Правительство Российской Федерации внесло французский автоконцерн Renault SAS в список санкций.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщает The Moscow Times.
Как отмечает издание, Renault попала в список иностранных компаний, осуществляющих деятельность в сфере военно-технического сотрудничества. К ним применяются «специальные экономические меры» в ответ на «недружественные действия» иностранных государств.
Санкции предусматривают:
запрет на заключение сделок, включая внешнеторговые контракты;
ограничение на выполнение обязательств перед компаниями из списка;
запрет на проведение платежей, если выгодоприобретателями являются подсанкционные лица;
блокирование сделок с ценными бумагами таких компаний.
Отмечается, что российское правительство сформировало этот санкционный список в мае 2022 года. В него уже входят десятки иностранных компаний, в том числе Daimler Truck AG (Германия), попавшего под ограничения в июне 2024 года.
Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер государства Эммануэль Макрон договорились о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.
Ранее мы информировали, что автогигант Renault может открыть в Украине производство беспилотников в партнерстве с французской оборонной компанией.