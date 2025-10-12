Россия ввела санкции против Renault из-за вероятного производства дронов для Украины

Renault / © renault.ua

Правительство Российской Федерации внесло французский автоконцерн Renault SAS в список санкций.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщает The Moscow Times.

Как отмечает издание, Renault попала в список иностранных компаний, осуществляющих деятельность в сфере военно-технического сотрудничества. К ним применяются «специальные экономические меры» в ответ на «недружественные действия» иностранных государств.

Санкции предусматривают:

запрет на заключение сделок, включая внешнеторговые контракты;

ограничение на выполнение обязательств перед компаниями из списка;

запрет на проведение платежей, если выгодоприобретателями являются подсанкционные лица;

блокирование сделок с ценными бумагами таких компаний.

Отмечается, что российское правительство сформировало этот санкционный список в мае 2022 года. В него уже входят десятки иностранных компаний, в том числе Daimler Truck AG (Германия), попавшего под ограничения в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер государства Эммануэль Макрон договорились о запуске производства дронов с участием Renault на территории Украины.

