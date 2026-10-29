Россия запустила ядерную ракету «Булава»: что известно о новом испытании

Россия запустила ядерную ракету «Булава»

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Россияне совершили очередной учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 «Булава» — одного из основных элементов российской морской ядерной триады. Носителем для испытаний снова стал стратегический атомный подводный крейсер К-553 «Генералиссимус Суворов», который может нести до 16 таких ракет.

Об этом сообщает Defence Express.

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Россияне запустили межконтинентальную баллистическую ракету ядерной триады

По официальной информации Министерства обороны РФ, пуск выполнили из подводного положения в акватории Охотского моря, а учебная цель размещалась на полигоне «Чижа» в Архангельской области. В ведомстве утверждают, что обучение состоялось в рамках плана боевой подготовки.

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Как отмечают аналитики Defense Express, для субмарины «Генералиссимус Суворов» это уже второй пуск ракеты этого типа. Впервые она отстрелялась «Булавой» еще в ноябре 2022 года.

Эта подлодка является третьим кораблем, построенным по модернизированному проекту «Борей-А», и шестой в линейке базового проекта «Борей». Закладка корпуса состоялась в 2014 году, а в начале 2022 года субмарину спустили на воду и подготовили к испытаниям.

Основные характеристики и вооружение судна:

Водоизмещение (подводное) : 24 000 тонн;

Габариты : длина — 170 м, ширина — 13,5 м;

Скорость хода : до 29 узлов под водой и до 15 узлов в надводном положении;

Глубина погружения : предельная — 480 м, рабочая — 400 м;

Вооружение: 16 шахтных пусковых установок для МБР Р-30 «Булава» и 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм.

Сейчас россияне имеют 5 атомных подлодок обновленного проекта «Борей-А» и всего 8 субмарин семейства «Борей», которые формируют основу морского компонента ядерного сдерживания.

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Враг постепенно заменяет устаревшие ракетоносцы проекта 667 «Дельфин», которые до сих пор составляют значительную долю подводного ядерного арсенала РФ.

Официально ракету Р-30 «Булава» приняли на вооружение всего два года назад, хотя испытывали ее почти 20 лет. Большинство испытаний ракеты завершались авариями или сбоями. Именно поэтому ракету уже стали называть «вымученной».

Ядерное оружие: последние новости

Напомним, в Германии разрешили переоборудовать завод по производству ядерного топлива в Лингене для работы с российскими технологиями. Французская компания Framatome, которой принадлежит предприятие, сотрудничает в этом проекте с дочерней структурой «Росатома» — компанией ТВЭЛ.

Производство подразумевает использование российского оборудования, лицензий и компонентов из РФ, а первые поставки топливных сборок для АЭС российского дизайна в Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии и Финляндии ожидаются с 2027 года.

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Федеральное правительство ФРГ одобрило проект, отмечая, что соблюдены все юридические требования, хотя этим и сохраняется зависимость от технологий РФ. Для минимизации рисков шпионажа и диверсий установлены дополнительные условия безопасности: сотрудникам российской компании запрещен доступ на территорию завода, а все компоненты и оборудование подлежат строгой проверке. Такое сотрудничество остается возможным, поскольку атомная отрасль России в значительной степени не подпадает под санкции ЕС.

Решение федеральных властей вызвало волну критики в самой Германии, в частности, со стороны Министерства окружающей среды Нижней Саксонии и федерального ведомства. Опасения усугубляются на фоне предостережений главы немецкой разведки Мартина Егера относительно риска прямого конфликта между Германией и РФ, на что в МИД России отреагировали обвинениями в адрес немецкого руководства в подстрекательстве конфронтации.

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