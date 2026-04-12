- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 2 мин
Россияне хвастаются лазерным "Посохом": что известно о "чудо-оружии" против дронов
Сам процесс сбивания и работу лазерной установки россияне не показывают.
Российская компания LazerBuzz утверждает об успешном испытании боевого лазера, известного как лазерная система «Посох». Это «чудо-оружие» якобы сбило дрон самолетного типа на расстоянии полутора километров.
Об этом представители компании сообщили российским пропагандистам.
Никаких подробностей применения боевого лазера в сообщении не разглашают.
Судя по видео, которое опубликовано в Сети, вероятное испытание проводилось на полигоне с использованием макета беспилотника, изготовленного из фанеры.
На опубликованных кадрах видно монитор компьютера, на котором демонстрируют полет БпЛА, который загорается в воздухе. На следующих кадрах обломки горящего фанерного самолетика кто-то тушит ногой.
В российской компании добавили, что работают над усовершенствованием этой лазерной системы.
Ранее россияне заявляли, что лазерная система «Посох» предназначена прежде всего для защиты критической инфраструктуры и должна отражать атаки дальнобойных ударных беспилотников.
«Под воздействием лазера у дрона выходят из строя аккумулятор и другие важные элементы, после чего аппарат загорается и падает. На уничтожение БПЛА уходит меньше секунды», — восхваляли это российское «чудо-оружие» пропагандисты.
Разработчики утверждают, что их система интегрирована с РЛС и теперь составляет полный комплекс со средствами раннего обнаружения, наведения и поражения. Установка якобы может в реальных условиях поражать даже маневрирующие FPV-дроны.
«Мы провели внутренние испытания, в ходе которых система показала высокую эффективность против маневрирующих БПЛА, летевших со скоростью 130-140 км/ч», — цитировали ранее представителей компании пропагандисты ТАСС.
Эксперты Defense Express не исключают что под «Посохом» может скрываться какая-то китайская разработка. В прошлом году россияне признали, что имеют на вооружении китайский боевой лазер и показали первые кадры его работы.
Напомним, в Украине была создана лазерная система Sunray. По словам эксперта Богдана Долинце, она имеет ограниченную дальность действия и эффективна преимущественно против близких и медленных целей. Ее работа зависит от погодных условий — туман, дождь или дым существенно снижают точность и мощность поражения. Для стабильного использования нужны большие энергетические ресурсы, что затрудняет масштабное развертывание.