Россияне хвастаются лазерным "Посохом": что известно о "чудо-оружии" против дронов

Российская лазерная система "Посох" / © из соцсетей

Реклама

Российская компания LazerBuzz утверждает об успешном испытании боевого лазера, известного как лазерная система «Посох». Это «чудо-оружие» якобы сбило дрон самолетного типа на расстоянии полутора километров.

Об этом представители компании сообщили российским пропагандистам.

Никаких подробностей применения боевого лазера в сообщении не разглашают.

Реклама

Судя по видео, которое опубликовано в Сети, вероятное испытание проводилось на полигоне с использованием макета беспилотника, изготовленного из фанеры.

Сам процесс сбивания и работу лазерной установки россияне не показывают.

На опубликованных кадрах видно монитор компьютера, на котором демонстрируют полет БпЛА, который загорается в воздухе. На следующих кадрах обломки горящего фанерного самолетика кто-то тушит ногой.

В российской компании добавили, что работают над усовершенствованием этой лазерной системы.

Реклама

Ранее россияне заявляли, что лазерная система «Посох» предназначена прежде всего для защиты критической инфраструктуры и должна отражать атаки дальнобойных ударных беспилотников.

«Под воздействием лазера у дрона выходят из строя аккумулятор и другие важные элементы, после чего аппарат загорается и падает. На уничтожение БПЛА уходит меньше секунды», — восхваляли это российское «чудо-оружие» пропагандисты.

Разработчики утверждают, что их система интегрирована с РЛС и теперь составляет полный комплекс со средствами раннего обнаружения, наведения и поражения. Установка якобы может в реальных условиях поражать даже маневрирующие FPV-дроны.

«Мы провели внутренние испытания, в ходе которых система показала высокую эффективность против маневрирующих БПЛА, летевших со скоростью 130-140 км/ч», — цитировали ранее представителей компании пропагандисты ТАСС.

Реклама

Эксперты Defense Express не исключают что под «Посохом» может скрываться какая-то китайская разработка. В прошлом году россияне признали, что имеют на вооружении китайский боевой лазер и показали первые кадры его работы.

Напомним, в Украине была создана лазерная система Sunray. По словам эксперта Богдана Долинце, она имеет ограниченную дальность действия и эффективна преимущественно против близких и медленных целей. Ее работа зависит от погодных условий — туман, дождь или дым существенно снижают точность и мощность поражения. Для стабильного использования нужны большие энергетические ресурсы, что затрудняет масштабное развертывание.