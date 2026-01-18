Главком ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Российская армия на фронте имеет преимущество в применении FPV-дронов на оптоволокне, которые защищены от противодействия средствами РЭБ.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию lb.ua.

По его словам, использование FPV-дронов было украинским изобретением, но впоследствии враг начал догонять ВСУ и по количеству, и по качеству.

Реклама

«Потом появилось оптоволокно, и враг здесь, к сожалению, имел преимущество. Первым начал использовать, улучшать характеристики. Сейчас оптоволокно продолжает играть решающую роль, потому что оно более защищено, не подавляется РЭБом, постоянно увеличивается дальность применения, качество этого оптоволокна, что позволяет использовать его в различных условиях днем и ночью», — назвал преимущества этого вида оружия гловком.

Сырский отметил, что применение врагом FPV-дронов на оптоволокне увеличивает так называемую «кил-зону».

«Мы имеем населенные пункты, участки, которые находятся под нашим контролем, но под ударами дронов противника», — отметил он.

Как отметил Сырский, дроны на оптоволокне можно только механически уничтожать или использовать антидроны или дроны-перехватчики.

Реклама

«Это опять же соревнование технологий. Кто использует больше качественных систем, тот имеет преимущество на поле боя и достигает успеха», — подытожил он.

Напомним, Россия вывела на поле боя реактивный БпЛА «Герань-4» со скоростью 500 км/ч и ракетой Р-60.