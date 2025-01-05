Россияне используют новые дроны с оптоволоконными кабелями, которые сложно обезвредить

Оптоволоконные кабели, соединяющие беспилотник с оператором, могут достигать длины до 12 миль.

На фронте в Украине российские войска применяют новые самоуничтожающие беспилотники, управляемые с помощью оптоволоконных кабелей.

Как передает The Washington Post, эта технология усложняет их глушение, делая дроны особенно опасными.

Оптоволоконные кабели, соединяющие беспилотник с оператором, могут достигать длины до 12 миль (около 19 километров – ред.). Украинские военные, например Александр из 35-й бригады морской пехоты, сталкиваются с трудностями в обезвреживании этих дронов. По словам Александра, кабели часто видны на ветках деревьев, но попытка перерезать их ножом может быть смертельно опасна.

"После миссии со всеми этими дронами у вас очень сильная паранойя", – сказал Александр. "Каждый звук, каждое движение вы воспринимаете как дрон и пытаетесь от него укрыться".

Напомним, в прошлом году Министерство обороны Украины потратило 60% средств, выделенных из бюджета на закупку БПЛА, на дроны Deep Strike, которые оказались ключевым оружием в противостоянии российской агрессии.