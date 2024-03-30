Россияне модернизировали крылатую ракету Х-101: почему она стала вдвое опаснее

Увеличение боевой части ракеты до 800 кг было достигнуто не простым удвоением веса, а более коварной модификацией.

Во время массированного ракетного удара, нанесенного российской армией в ночь на 29 марта, Силы обороны Украины сбили крылатую ракету Х-101 с двойной боевой частью.

На это обратил внимание автор Telegram-канала "Полковник ГШ", опубликовав фотографии этих боевых частей.

Благодаря модификации ракета получила дополнительный модуль, увеличивший общий эквивалент боевой части с 450 кг до примерно 800 кг.

Дополнительная боевая часть имеет подготовленные элементы поражения в виде стальных фрагментов кубической формы для повышения эффективности.

Модернизированная ракета Х-101 с двумя боевыми частями

Издание Defense Express уточнило, что обычно элементы поражения, установленные в дополнительную боевую часть, используются в зенитных ракетах, но в случае применения для удара по наземным целям представляют значительную опасность для людей.

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Вероятно, установка второй боевой части в дополнение к обычной осколочно-фугасной произошло благодаря уменьшению размера топливного бака. Это может повлиять на дальность полета Х-101, однако для территории Украины даже уменьшенной дальности может оказаться достаточно.

В случае уменьшения показателя дальности вдвое – с 5500 км до 2250 км, пуск таких ракет из Саратовской области РФ позволит атаковать даже объекты во Львовской области с запасом 500-700 км для дополнительных маневров.

Напомним, о том, что Россия усовершенствовала крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101, которыми враг атакует Украину, стало известно в январе 2024 года. Однако тогда об особенностях их конструкции известно не было.

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