Россияне могут запускать по Украине 1000 "Шахедов" ежедневно, но есть нюанс — эксперт
ВПК государства-агрессора может производить лишь около 3 тысяч ударных беспилотников ежемесячно.
Российские атаки с использованием 1000 «Шахедов» ежедневно могут происходить, но только трижды в месяц. Большего количества ударных беспилотников российский военно-промышленный комплекс не производит.
Об этом заявил эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телеканала «Еспресо».
По его словам, статистика использованных за месяц «Шахедов» российской террористической армией указывает на то, что ВПК государства-агрессора может изготавливать около 3 тысяч ударных беспилотников ежемесячно.
«Три тысячи „Шахедов“ в месяц, то есть 100 „Шахедов“ в день. Все, это предел. Когда россияне запускают 800 „Шахедов“, все остальные дни они запускают 70-80. Да, они могут три дня в месяц запустить по 1000 „Шахедов“ ежедневно. Но это не значит, что так будет каждый день», — сказал он.
Валерий Романенко добавил, что во время самой массовой атаки россияне запустили чуть более 800 «Шахедов», а после этого максимальное количество колебалось от 300 до 600. В целом атаки происходят 5-6 раз в месяц.
«То есть 1000 шахедов ежедневно — это в российских мечтах пока что», — отметил он.
Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует существенно нарастить производство боевых беспилотников, чтобы применять для атак по Украине до 1000 дронов в день.