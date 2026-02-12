Украинская ракета "Фламинго"

Реклама

Второе подряд успешное применение Силами обороны Украины ракеты FP-5 «Фламинго» может указывать на ее способность обходить российские средства ПВО и РЭБ.

Об этом говорится в материале Defense Express в четверг, 12 февраля.

В издании напомнили, что сегодня Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетами «Фламинго» поражения арсенала ГРАУ в Волгоградской области РФ. Это стало вторым подтвержденным использованием украинской ракеты после ударов в январе по полигону «Капустин Яр», который используется россиянами для запуска ракет «Орешник».

Реклама

Аналитики Defense Express считают, что украинская крылатая ракета обладает способностью эффективно прорывать системы ПВО и РЭБ, поскольку оба пораженные объекты должны были быть плотно защищены.

«Капустин Яр» и арсенал ГРАУ расположены в одном российском регионе, на расстоянии 120 км друг от друга. Из этого аналитики делают вывод, что после предыдущего удара «Фламинго» в России не смогли усилить свою систему ПВО в Волгоградской области.

Издание предполагает, что успешное применение FP-5 указывает на важное обновление ракеты, скорее всего — интеграцию системы TERCOM, позволяющей осуществлять полет на малых высотах. Ее суть заключается в считывании с помощью радиовысотомера или специализированной РЛС рельефа под ракетой и его сравнение с эталонным «слепком».

Чем меньше высота полета крылатой ракеты, тем лучше она прорывает средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции ее не видят. При этом главная задача TERCOM обеспечить независимую от спутников систему навигации, что значительно повышает устойчивость ракеты к средствам РЭБ, объясняют эксперты.

Реклама

Напомним, 12 февраля Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Волгоградской области. Силы обороны нанесли удары по объекту ракетой FP-5 «Фламинго», зафиксированы взрывы и детонация.

5 февраля стало известно, что в результате успешной операции Сил обороны, которая длилась месяц, ракетами «Фламинго» поражен полигон «Капустин Яр».Это стало первым официальным подтверждением применения Фламинго по территории РФ.