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Россияне переправляют военную технику морской пехоты в Курскую область — "АТЕШ" (фото)

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Россияне переправляют военную технику морской пехоты в Курскую область — "АТЕШ" (фото)

Переброска техники 810 бригады морской пехоты на Курщину Фото: Атеш

Вероятно, враг испытывает недостаток вооружения на Курском направлении, который пытается восполнить за счет менее активных направлений, таких как Херсонское.

Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало переправку техники 810 бригады морской пехоты на Курщину.

Об этом сообщает в Telegram-канале партизанское движение "АТЕШ".

"Наши агенты отследили движение вооружения, боеприпасов, военной техники 810 бригады морской пехоты. На рембазах на полуострове они активно восстанавливают всю поврежденную технику и отправляют для дальнейшего эшелонирования в Курскую область", — сообщили в "АТЕШ".

Партизанское движение
Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало опрокидывание техники 810 бригады морской пехоты на Курщину Фото: Атеш

По информации агентов, такие действия оккупантов, вероятно, говорят о нехватке вооружения на Курском направлении, которое пытаются восполнить за счет менее активных направлений, таких как Херсонское.

Партизанское движение
Партизанское движение "АТЕШ" зафиксировало опрокидывание техники 810 бригады морской пехоты на Курщину Фото: Атеш

Напомним, Крымский мост нуждается в экстренном ремонте, заявили ранее партизаны "АТЕШ". Они отметили, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым.

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