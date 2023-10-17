Россияне сделали запасы "Искандеров": чем будет противостоять Украина

Сейчас баллистических ракет в РФ вдвое больше чем на 10 октября 2022 года.

Россияне запаслись баллистическими ракетами "Искандер" для ударов по Украине. Их количество по состоянию на 10 октября в два раза превышает прошлогоднее. В то же время у Украины есть комплексы, которые будут работать и по "Искандерам", и по "Кинжалам".

Об этом сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Киев 24".

"В России могли производить два "Кинжала" (аэробалистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд – ред.) в месяц до войны, сейчас производят шесть "Кинжалов", – сообщил эксперт.

По его словам, эти ракеты – самая сложная для противовоздушной обороны цель.

"Шестью "Кинжалами" они серьезно не повлияют на ситуацию, на ход боевых действий. "Искандеры", это тоже баллистическая ракета и тоже сложная цель для поражения, они тоже нарастили производство, но главное – сделали запасы "Искандеров". Они почти вдвое больше., чем на 10 октября прошлого года", – добавил Романенко.

Он также объяснил, как именно Украина может противостоять ракетным атакам.

"Сейчас у нас появились три комплекса, способные работать и по "Искандерам", и по "Кинжалам". Это два Patriot и один SAMP/T (зенитный ракетный комплекс, предназначенный для защиты от воздушных угроз – в том числе ракет и самолетов – ред.)" ). Плюс нам еще прислали пусковые установки, которые мы можем разбрасывать и прикрыть более надежно наши объекты – города, аэродромы у городов, какие-то стратегические объекты", – добавил он.

Напомним, только ночью 16 октября россияне запустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиаракет Х-59 и 12 ударных дронов типа Shahed-136/131.

ПВО Украины уничтожили две ракеты Х-59 и 11 беспилотников.

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