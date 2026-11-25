Российский дрон Молния-13 не видят аналоговые системы перехвата

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На фронте стало больше русских беспилотников «Молния-13». В последние две недели военные зафиксировали заметное увеличение количества этой модификации. Она имеет четыре двигателя, способная переносить до 15 килограммов полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 50 километров.

Об этом сообщил советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.

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Чем опасна новая модификация «Молнии»

Главная особенность «Молнии-13» — цифровая передача видео. Беспилотник не фиксируют аналоговые системы видеоперехвата, которые используют для обнаружения сигнала с камеры дрона.

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Это важно для украинских военных, ведь такие системы позволяют заметить вражеский беспилотник по его видеосигналу. Если же аппарат передает изображение по цифровому каналу, привычный аналоговый приемник его не увидит. В то же время это не делает дрон неуязвимым для всех средств обнаружения и противодействия.

Четыре двигателя позволяют «Молнии-13» переносить более тяжелый груз, чем предыдущие версии. Заявленная дальность полета — до 50 километров. Какое именно оборудование или боевую погрузку россияне устанавливают на каждый такой беспилотник, Бескрестнов не уточнил.

Модификация «Молния-13» — еще один пример того, как российские военные изменяют существующие конструкции беспилотников, приспосабливая их к новым задачам и пытаясь усложнить работу украинских средств обнаружения.

Россия меняет технологии своих беспилотников

Молния-13 — не единственная российская модификация, которая усложняет работу украинской противодроновой обороны. Еще 19 ноября стало известно о применении на фронте беспилотников «Молния» с управлением через оптоволокно. Они летают на высоте около 50 метров и могут доставать на расстояние до 30 километров в тыл. Из-за отсутствия радиосигнала такие аппараты сложнее обнаруживать, а средства радиоэлектронной борьбы не могут влиять на их управление. Именно эти особенности делают оптоволоконные «Молнии» опасными.

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Другую модификацию этого беспилотника россияне приспособили для разведки. 23 ноября Сергей Бескрестнов обратил внимание на аппарат с бензиновым двигателем, камерой на стабилизированном подвесе и МЭШ-модемом в конфигурации «точка-точка». Такая конструкция позволяет передавать данные между устройствами напрямую, а бензиновый двигатель, по оценке специалиста, обеспечивает большую дальность и продолжительность полета. Об этой необычной конфигурации разведывательной «Молнии» стало известно после появления соответствующего видео.

Изменения касаются не только «Молний». Россия также модернизирует реактивные беспилотники «Герань-4»: по данным украинской разведки, они обновили оптическую навигацию, компас и боевую часть. В частности, аппарат получил компоненты автономной навигации, помогающие ему ориентироваться под действием украинских средств радиоэлектронной борьбы. Новую боевую часть разработали для поражения крепких конструкций, в том числе мостов.

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