Россияне заявили, что хотят выловить сбитый ими беспилотник MQ-9 Reaper

Также в РФ обвинили США в участии в боевых действиях в Украине из-за нахождения их беспилотника в международном пространстве.

Россияне заявили, что они будут пытаться выловить сбитый над Черным морем российским истребителем Су-27 американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

"Я не знаю, сумеем ли мы достать (дрон с моря – ред.) или нет, но то, что это делать надо... И этим будем заниматься обязательно", — сказал он.

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Кроме того, Патрушев заявил, что полет разведывательного самолета в международном пространстве означает, что США якобы непосредственное участие в защите Украины от российских агрессоров.

"По поводу беспилотника — американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях", — сказал он.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что есть риск того, что сбитый российским истребителем американский беспилотник MQ-9 Reaper достать из Черного моря не удастся.

Российский истребитель Су-27 14 марта попытался перехватить беспилотник США MQ-9 в воздушном пространстве над водами вне морской акватории РФ. Один из российских самолетов ударил по винту MQ-9, в результате чего Военно-воздушным силам США пришлось затопить собственный дрон.

Турция обсуждает возможность "открыть" Босфор для военных США, чтобы те могли забрать сбитый авиацией РФ американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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