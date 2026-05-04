Российская армия получила новую партию ракет от "Калашникова": что о них известно

Ракета / © Associated Press

Реклама

Российский концерн "Калашников" передал государственному заказчику очередную партию зенитных управляемых ракет 9М333. Эти боеприпасы используются в зенитных ракетных комплексах «Стрела-10» и их модификациях.

Об этом сообщили в концерне.

В "Калашнике" заявили, что ракеты поставили в рамках государственного контракта. Там также отметили, что комплексы "Стрела-10" остаются востребованными у российских войск на войне против Украины.

Реклама

Ракета 9М333 предназначена для поражения воздушных целей в любое время суток. В концерне утверждают, что она может работать в условиях оптических помех, в частности, против беспилотников и крылатых ракет.

ЗУР 9М333. / © концерн "Калашников"

Одной из особенностей ракеты называют головку самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. По заявлениям производителя, это должно повышать устойчивость ракеты к средствам противодействия.

Средняя скорость 9М333 составляет 550 метров в секунду. Она способна поражать цели на высоте от 10 до 3500 метров. Боеприпас работает по принципу «выстрелил — забыл», то есть после запуска не требует дальнейшего наведения оператором.

В «Калашнике» заявляют, что производят ракеты 9М333 с 2020 года. Также в концерне утверждают, что они якобы хорошо зарекомендовали себя во время войны против Украины. Именно этим в РФ объясняют рост гособоронзаказа на 2026 год.

Реклама

На фоне активного использования Украиной беспилотников, российская армия пытается усиливать средства противовоздушной обороны малого радиуса действия. Комплексы "Стрела-10" относятся именно к таким системам и используются для прикрытия подразделений на поле боя от низколетних целей.

Напомним, Россия вывела на поле боя новую модель дальнобойного ударного БПЛА «Герань-5». Эксперты предупреждают, что высокая скорость и новейшие технологии этого дрона могут стать серьезным вызовом для украинского ПВО.

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему сбивать и перехватывать «Шахеды» становится все труднее. Это связано с тем, что россияне постоянно усовершенствуют свои беспилотники.

Новости партнеров