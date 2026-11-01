Российская ракета «Филин» оказалась не такой быстрой: аналитики раскрыли слабое место

Ракета «Филин» / © ТСН

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Российская крылатая ракета "Филин", которой приписывают дальность до 1200 км и скорость до 800 км/ч, не способна одновременно достигать обоих показателей. По оценкам аналитиков, ее двигатель обладает недостаточной мощностью для длительного полета на заявленной максимальной скорости.

Об этом говорится в анализе Defense Express, который российские войска начали ограниченно применять летом 2026 года.

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По информации, обнародованной Главным управлением разведки Минобороны Украины на портале War&Sanctions, ракету разработало российское НПО «Молния». Ее длина составляет 3,5 метра, размах крыльев – 3 метра, а высота полета может достигать 6 км.

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Есть модификации с боевыми частями массой 50 и 100 кг. На ракете установлен российский турбореактивный двигатель Reynolds R500, также используемый в ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром».

Может ли «Филин» развивать скорость 800 км/ч

Аналитики исследовали аэродинамические характеристики ракеты, мощность двигателя и расход топлива. По их расчетам, оптимальная крейсерская скорость «Филина» составляет примерно 420 км/ч — почти вдвое меньше заявленной максимальной.

Двигатель R500 развивает максимальную тягу около 50 кгс (килограмм-сила) у земли, а на высоте 5 км – примерно 32,5 кгс. Этого достаточно для экономного полета, однако недостаточно, чтобы ракета долго двигалась со скоростью 800 км/ч.

Достичь такого показателя, по оценке специалистов, он может только при кратковременном пикировании на цель.

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Если ракета летит на малой высоте, ей сначала придется набрать несколько километров высоты, а потом ускоряться во время снижения. Однако такой маневр делает ее более заметной для радиолокационных систем противовоздушной обороны.

При высотном маршруте ракета также может достичь заявленной скорости на завершающем этапе полета, но не поддерживать ее на протяжении всего пути.

Что это значит для украинского ПВО

По выводам аналитиков, заявленные Россией дальность 1200 км и скорость 800 км/ч относятся к разным режимам полета, а также могут зависеть от массы боевой части.

Следовательно, максимальная скорость “Филина” не является его постоянной характеристикой, расширяющей возможности противодействия ракете со стороны украинской ПВО.

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В то же время, специалисты предостерегают: даже при таких технических ограничениях увеличение количества «Филинов» во время российских атак будет создавать дополнительную нагрузку на противовоздушную оборону и потребовать большего количества средств перехвата.

Напомним, Филин можно запускать с мобильных наземных установок. Она потенциально способна поражать цели в украинском тылу, в частности, в западных областях.

Как объяснял авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, особенность ракеты состоит в использовании унифицированных компонентов, что упрощает ее производство.

По оценке эксперта, главная угроза "Филина" - возможность быстрого наращивания производства. Использование стандартных узлов может позволить России наладить массовый выпуск таких ракет как более дешевую альтернативу традиционным крылатым ракетам.

Россия также сократила производство «Кинжалов»: что выяснила разведка

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины раскрыло новые подробности о российской аэробалистической ракете Х-47М2 «Кинжал». На портале War&Sanctions была обнародована ее 3D-модель, состав компонентов и перечень предприятий, привлеченных к производству.

По данным ГУР, «Кинжал» на 90% унифицирован с баллистической ракетой «Искандер-М», однако имеет ряд конструктивных отличий, в том числе радиолокационную головку самонаведения и систему активных помех.

Разведка также сообщила, что Россия разрабатывает новую модификацию «Кинжала» с осколочно-фугасной боевой частью. В ГУР предполагают, что это может свидетельствовать о проблемах с точностью ракеты.

В то же время Москва существенно сократила государственный заказ на «Кинжалы» в 2026 году, перенаправив производственные мощности, ресурсы и импортные компоненты на изготовление баллистических ракет для комплекса «Искандер-М».

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