Российские оккупанты готовятся к масштабному прорыву на Луганщине: людей просят эвакуироваться

Российские оккупанты готовятся к масштабному прорыву на Луганщине: людей просят эвакуироваться

Отмечается, что враг будет просто уничтожать все на своем пути.

Российские захватчики готовятся к огромному прорыву в Луганской области.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Действительно, идет накопление огромного личного состава, техники, готовящейся к огромному прорыву. Ночью была попытка в районе Рубежного совершить прорыв, но наши защитники отбили атаку, там подбили несколько танков, есть десятки погибших среди врагов", — сообщил Гайдай.

По его словам, украинские военные держат оборону, однако "накопление идет очень сильно".

Кроме того, Гайдай просит всех жителей Луганщины поскорее эвакуироваться, потому что враг "будет просто уничтожать все на своем пути".

Глава Луганской ОВА убежден, что российские захватчики используют жителей временно оккупированных территорий как "пушечное мясо".

Напомним, Путин меняет план войны : до 9 мая ему нужна хоть какая-то "победа", поэтому бросает силы на Донбасс.

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