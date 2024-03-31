Российские бомбы изменяют ход войны в Украине — The Times

Оккупанты могут выпускать эти бомбы более чем за 60 километров по линии российского фронта.

Россияне в войне против Украины используют модифицированы бомбы. Это мощное оружие советских времен и без западных истребителей, украинские силы вряд ли могут противостоять им.

Об этом говорится в материале The Times.

Президент РФ Владимир Путни, несмотря на многочисленные неудачи на поле боя в Украине, полагался на комбинацию дорогих ракет и дешевых беспилотников, чтобы атаковать Украину с безопасного расстояния.

"Но модифицировав бомбы советской эпохи, что позволило им "планировать" к своей цели и добавив базовые спутниковые навигационные системы, Россия получает воздушный контроль над городами и селами Донбасса", - пишет издание.

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Россияне могут выпускать эти бомбы более чем за 60 километров по линии российского фронта, и поражают цель за считанные минуты, что затрудняет их ущерб для украинских средств противовоздушной обороны.

Планирующие бомбы остаются неточные, поэтому российские генералы ищут способы улучшить нацеливание. В первые два года войны они осторожно относились к защите своих истребителей.

" Но для большей точности планирующих бомб, российские пилоты должны подлетать опасно близкие к линии фронта, подвергаясь украинской противовоздушной обороне", — говорится в сообщении.

Кроме того, для России нет ограничительного фактора, когда дело касается самих планирующих бомб, и расчет сводится к тому, готовы ли они рисковать самолетами.

Как мы рассказывали ранее, российские кафиры на ночь 10 марта обстреляли Мирноград в Покровском районе Донецкой области, использовав новые авиационные бомбы. Речь идет об улучшенной авиабомбе.

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