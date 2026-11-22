Перехватчик К200. Фото: Nordic Air Defence

Реклама

Шведская компания Nordic Air Defence разработала новый дрон-перехватчик K200, способный самостоятельно выслеживать и уничтожать российские реактивные беспилотники. В ходе испытаний система, по словам разработчиков, поразила девять из десяти целей. К созданию технологии подключились и украинские партнеры.

Об этом пишет издание Bild.

Реклама

Шведский стартап Nordic Air Defence (NAD) представил перехватчик K200, предназначенный для борьбы с российскими ударными дронами “Герань-3” и “Герань-4”. Эти беспилотники оснащают реактивными двигателями, благодаря которым они могут развивать скорость более 600 км/ч.

Реклама

По информации производителя, на разработку K200 потребовалось всего 70 дней.

На что способен новый перехватчик

K200 может автономно преследовать и атаковать воздушные цели. Как рассказал руководитель NAD Карл Русандер, в ходе испытаний перехватчик успешно поразил девять из десяти целей.

Если первая атака оказывается неудачной, дрон способен развернуться и повторить попытку.

Дальность действия K200 превышает 25 км, а вес его боевой части может составлять 500 граммов. При этом беспилотнику необязательно напрямую попадать в цель — радиус поражения взрывом составляет 10–12 метров.

Реклама

Перехватчик оснащен камерами и датчиками, помогающими обнаруживать и захватывать цели. Система не привязана к конкретному радару: ей достаточно координат от трехмерного или оптического датчика. После этого K200 самостоятельно рассчитывает оптимальную траекторию перехвата.

Какую роль играет Украина

По словам Русандера, компания тесно сотрудничает с украинскими партнерами и уже некоторое время испытывает свои системы в Украине.

В то же время, разработчик признал, что K200 пока не приспособлен для перехвата новейшего российского беспилотника «Герань-5». Однако компания уже работает над расширением его возможностей.

Союзники усиливают украинскую ПВО

Напомним, по итогам 37-го заседания в формате «Рамштайн», состоявшемся 17 ноября в Брюсселе, партнеры объявили о новых пакетах военной помощи Украине. Одним из главных приоритетов стало усиление противовоздушной обороны на фоне российских воздушных атак.

Реклама

В частности, Великобритания выделит 240 млн фунтов стерлингов на ракеты LMM, перехватчики и радары. Дания направит 200 млн евро на критически важные средства ПВО, а Германия подтвердила пакет на 1 млрд евро, предусматривающий поставки систем IRIS-T, радаров и дронов-перехватчиков.

Норвегия также выделит 150 млн долларов на противовоздушную оборону, в том числе переносные зенитные комплексы, и до 11 млн евро на средства противодействия реактивным «шахедам».

Кроме того, Бельгия планирует передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года, а Франция – два Mirage 2000-5F. Поставки будут включать ракеты, авиационные боеприпасы и другое оборудование для защиты украинского неба.

Новости партнеров

Новости партнеров