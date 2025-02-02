Российские Т-90М массово взрываются на поле боя – что с ними не так

Хотя этот танк дешевле в производстве, чем западные аналоги, его боевые характеристики вызывают вопрос долгосрочной жизнеспособности в условиях интенсивного конфликта.

Основной боевой танк России Т-90М, который Кремль называет "лучшим в мире", оказался далеко не столь мощным, как заявлялось. Его уязвимость стала очевидна во время войны в Украине, где он неоднократно становился жертвой атак беспилотников и современных противотанковых средств.

Об этом пишет аналитик Айзек Сейтц в статье для 19FortyFive.

По его словам, Т-90М имеет серьезные конструкционные недостатки, делающие его уязвимым в современной войне.

"Хотя этот танк дешевле в производстве, чем западные аналоги, его боевые характеристики вызывают вопрос долгосрочной жизнеспособности в условиях интенсивного конфликта", — отметил аналитик.

Одной из главных проблем Т-90М, по его словам, является устаревшая система автоматической зарядки, работающая по карусельному принципу. Это означает, что боекомплект сохраняется непосредственно под экипажем, что увеличивает риск детонации снарядов при попадании.

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"Любой удар сбоку или сверху, например, ракетами Javelin или NLAW, имеет высокую вероятность повлечь за собой взрыв боеприпасов, мгновенно уничтожающий весь экипаж", — объясняет Сейтц.

Еще одним слабым местом он называет низкую устойчивость Т-90М к атакам дронов-камикадзе. Украинские FPV-дроны эффективно уничтожают эти танки, доказывая, что они не "непобедимая машина", как заявляют в Москве.

"Хотя Россия заявляла, что Т-90М превосходит американский M1 Abrams и немецкий Leopard 2, РФ уже потеряла значительное количество этих танков в войне против Украины", – подытожил аналитик.

Напомним, бойцы 106 батальона 63 механизированной бригады затрофеили вражескую БМП-2, пробывшую два года под водой.