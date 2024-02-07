Российские танки: сколько бронемашин действительно выпускает государство-агрессор — объяснение эксперта

В пиковый 2019 год российский ВПК выдавал около 36 танков в месяц, причем не новых, а снятых с консервации или модернизированных.

В России нет полноценного серийного производства танков, большинство "новых" бронемашин в оккупационной армии — это те, которые прошли восстановление и модернизацию.

Об этом рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на сайте obozrevatel.

По его словам, перед началом полномасштабного вторжения в 2019 году российская армия получила 434 танка (217 Т-72 и столько же Т-80). При этом ни один танк модификации Т-90 не поставлялся.

“Обратите внимание на два очень важных обстоятельства в этих рекордных показателях. Среди переданных танков были в основном модернизированы машины из числа снятых с хранения или действующих, условно называвшихся в отчетности "новыми". Особого внимания заслуживали машины, выведенные из консервации (хранения) и переданные в войска после ремонта даже без модернизации”, — отметил эксперт.

В последующие годы количество переданных российской армии танков было значительно меньше.

"В пиковый 2019 год российский ВПК выдавал около 36 танков в месяц, причем не новых, а снятых с консервации, в лучшем случае модернизированных", — отметил Олег Коваленко.

Чем занимаются на российских танковых заводах

По его словам, "восстановление" и "модернизация" занимают практически 90% всего российского ВПК. К производству, то есть созданию нового продукта с нуля, можно отнести только производство танков Т-90, которое в полном цикле все еще сохранилось на Уралвагонзаводе.

“Полноценный танк Т-90 с нуля УВЗ способен выпускать в количестве меньше ротного комплекта в месяц. То есть единицы в месяц – от трех до шести в зависимости от целого ряда факторов. При радужных обстоятельствах с поставкой всех комплектующих годовое производство Т-90 может быть в пределах 60-70 единиц. Но такого никогда не было”, — подчеркнул Олег Коваленко.

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По информации эксперта, восстановлением, то есть снятием танка с консервации, ремонтом, доведением до боеспособного состояния, занимаются три основных российских предприятия — Уралвагонзавод, Омсктрансмаш и 103-й бронетанковый ремонтный завод в Чите. Через УВЗ проходят танки Т-72 и Т-90, через Омсктрансмаш – Т-80, а через 103-й БТРЗ – преимущественно Т-62.

По словам Коваленко, на УВЗ практически все линии загружены именно возобновлением основных боевых танков, а не их производством. На Омсктрансмаше также нет производства Т-80 – идет исключительно восстановление и модернизация.

Практически на всех предприятиях танки после восстановления проходят процесс модернизации, редко когда бывает по-другому. И в основном это может касаться Т-62 и Т-54/55, очень редко – Т-72 и Т-80.

Какими танками будет воевать Россия

Эксперт отметил, что танков Т-72 и Т-80, пригодных к быстрому и беспроблемному восстановлению, становится все меньше.

“С танками Т-90 гораздо проще. Их недавно выводили на хранение, и им уделяют минимум внимания в вопросах обновления, больше модернизации к версии "М" – он же "Прорыв". Хотя даже сейчас нередко можно увидеть в зоне боевых действий танки Т-90А и Т-90С, что свидетельствует о поспешном отправлении ОБТ и не всегда достаточно времени на модернизацию”, — подчеркнул Олег Коваленко.

Проще всего, по его словам, восстанавливать и модернизировать танки Т-62 и Т-54/55, поэтому именно они могут стать основными боевыми танками для российских оккупационных войск.

Напомним, у россиян на складах могут храниться тысячи единиц оружия, но далеко не все из него в рабочем состоянии.

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