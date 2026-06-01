Российский концерн "Калашников" выпустил скоростной дрон: где его будут применять

СКАТ 220 / © концерн "Калашников"

Российский концерн "Калашников" заявил о начале поставки заказчику нового беспилотного летательного аппарата СКАТ 220 собственной разработки.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Дрон создали на базе более известной модели СКАТ 350 М, однако новый аппарат имеет меньший размах крыла – 2,2 метра – и вес 12 килограммов. В «Калашнике» утверждают, что благодаря этому БПЛА может развивать скорость до 160 км/ч.

СКАТ 220 оснащен электрическим двигателем и, по заявлению производителя, способен находиться в воздухе более 150 минут. Запуск аппарата производится с катапульты, а посадка предусмотрена с помощью парашюта.

В концерне также заявляют, что дрон обладает высокой надежностью и износостойкостью.

Среди заявленных сфер применения СКАТ 220 – охрана и безопасность, природоохранный мониторинг, сельское хозяйство, а также контроль протяженных объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и линий электропередач.

Ранее заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров заявил, что российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины.

Также сообщалось, что Россия развивает собственный аналог Starlink и уже тестирует первые спутники "Рассвет". По словам Сергея Флеша Бескрестнова, полноценной военной угрозы нет, но Украина внимательно отслеживает этот проект.

