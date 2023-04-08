Российский лендлиз: сколько вражеской техники захватили ВСУ с начала войны

Украина теряет в три раза меньше техники в поле боя.

С начала полномасштабной российской агрессии против Украины ВСУ враг потерял не менее 10 тысяч единиц техники.

Об этом свидетельствуют данные ORYX.

В отчете организации за апрель 2023 г. указывается, что российская армия потеряла более 10 тысяч единиц военной техники с начала войны. В частности, ВСУ уничтожили 6472 единиц техники, 304 повреждены, 394 брошены.

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ORYX сообщает об уничтожении 1928 российских танков, 2281 БМП и 12 кораблей. Все данные подтверждены путем OSINT-исследования – изучением фото и видео в сети.

Кроме того, ВСУ захватили у врага 2834 единицы военной техники.

В свою очередь, Украина потеряла за время войны 3161 единицу техники, из которых 2030 единиц были уничтожены, 176 повреждены, брошено было 89, еще 866 единиц захватили российские агрессоры.

Напомним, ранее сообщалось, что Министр обороны Украины Алексей Резников посетил Афины в рамках встреч с официальными лицами стран НАТО. Греция пообещала больше поставок артиллерии и боеприпасов к стрелковому оружию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

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