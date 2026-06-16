Российский "Циркон" не является неуязвимым оружием: военный аналитик опроверг главный миф Москвы

Циркон / © ТСН.ua

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Во время последней массированной атаки Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты Циркон. В то же время украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство из них, что в очередной раз поставило под сомнение утверждение Москвы о якобы «неуязвимости» этого оружия.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко «24 Канала».

Patriot доказал эффективность против «Цирконов»

По словам эксперта, вокруг российских ракет «Циркон» создано немало мифов, активно распространяемых российской пропагандой. Однако практика боевого применения показывает другую картину.

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Мусиенко напомнил, что еще в 2024 году российские войска запускали Цирконы по Киеву с территории оккупированного Крыма, однако украинские силы ПВО успешно их перехватывали.

«Как только у нас есть Patriot, мы перехватывали „Цирконы“ практически всегда. То есть вопрос у Patriot. Patriot противодействует „Циркону“, — подчеркнул аналитик.

Он пояснил, что ключевую роль в борьбе с подобными целями играют комплексы Patriot с ракетами PAC-3. Главной проблемой остается не возможность сбивания, а количество доступных систем и запасов ракет-перехватчиков.

Россия пытается перегрузить украинскую ПВО

Комментируя последнюю масштабную атаку, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обратил внимание, что Россия использует комбинированную тактику, сочетая различные типы средств воздушного нападения.

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Такие удары призваны создать максимальную нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины и усложнить работу расчетов ПВО.

Почему Россия почти не упоминает об «Орешнике»

Отдельно Мусиенко прокомментировал отсутствие во время последнего удара ракеты «Орешник», запуск которой ранее активно прогнозировались из-за фиксации активности на полигоне Капустин Яр.

По мнению эксперта, одной из причин может быть ограничено количество таких ракет в России. Кроме того, предварительные запуски уже продемонстрировали их возможности, поэтому новые удары не дали бы Кремлю значительного информационного эффекта.

Ракета разделяется на боевые части. Они рассчитаны на применение именно в ядерном варианте. Очевидно, этот вопрос с технической точки зрения враг сегодня не может решить. Что же касается безъядерного варианта — это тоже вопрос. Россия этого не смогла продемонстрировать», — отметил Мусиенко.

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По его словам, именно поэтому в последнее время российская пропаганда значительно реже акцентирует внимание на «Орешнике», больше говорит о баллистических ракетах, «Цирконах» и других способах поражения.

Какое оружие Россия использует для ударов по Украине

Во время массированных атак Россия применяет широкий спектр вооружений, в том числе ракеты Х-101, Кинжал, Циркон, а также ударные беспилотники. Эксперты отмечают, что часть вооружений, которые Кремль позиционирует как уникальные, на практике не демонстрирует заявленной эффективности.

Ранее военные аналитики отмечали, что РФ начала чаще применять гиперзвуковые ракеты " Циркон " во время массированных атак по Киеву. Несмотря на относительно небольшую боевую часть эти ракеты создают очень громкий звук и могут восприниматься как «сдвоенный взрыв».

Также известно, что во время атаки 15 июня российские войска использовали беспилотники типа Герань. Обломки одного из таких дронов после удара по Киеву показала Служба безопасности Украины.

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