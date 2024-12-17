Журналисты подчеркивают, что 88% успешных перехватов гиперзвуковых и баллистических ракет являются очень высоким показателем.

Российские гиперзвуковые ракеты, которые Кремль называет "супероружием", далеки от непобедимости. За последние недели, украинская ПВО смогла перехватить большинство из запущенных Россией "Кинжалов" и даже одну ракету "Циркон".

Об этом пишет британское издание The Telegraph.

В издании подчеркивают, что 88% успешных перехватов гиперзвуковых и баллистических ракет являются очень высоким показателем. Для сравнения: за все время до этого уровень перехватов "Кинжалов" составлял всего 25%. Украина постепенно усовершенствует применение систем Patriot, которые демонстрируют высокую эффективность.

Особенности уязвимости ракет

"Кинжалы", хотя и могут превышать 5 Махов, замедляются до 1,9 Маха на завершающем этапе полета, что делает их уязвимыми для ПВО. Похожая ситуация с "Цирконами", которые теоретически достигают 7 Махов, но тоже теряют скорость во время подлета к цели.

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В The Telegraph объясняют, что гиперзвуковой полет имеет естественный недостаток – из-за образования слоя горячей плазмы ракета теряет возможность использовать радиосвязь и спутниковую навигацию, что существенно снижает точность.

Решения НАТО по борьбе с гиперзвуком

Издание указывает, что самыми эффективными средствами для перехвата быстрых ракет американские Standard Missile 6 (SM-6) и SM-3. SM-6 предназначены для борьбы с низкотраекторными целями, а SM-3 – для перехвата более высоких, за пределами атмосферы.

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По состоянию на данный момент успешно противостоять российским гиперзвуковым ракетам на море могут США, Япония и Австралия, использующие SM-системы. Британия же пока не имеет таких возможностей и нуждается в немедленной модернизации своих сил.

Новые вызовы от России

В статье также упоминается российская ракета "Орешник" – адаптированная межконтинентальная РС-26 с обычными боеголовками, которую россияне использовали для ударов по Днепру. Эта ракета очень быстра, но из-за своей неточности остается менее эффективной, особенно против движущихся морских целей.

Напомним, что российский президент-диктатор Владимир Путин может переместить ракеты "Орешник" на территорию Беларуси. Белорусский "президент" Александр Лукашенко попросил кремлевского "фюрера" об этом.