Румыния и Украина запустят совместное производство дронов
Румыния планирует развивать совместное производство беспилотников из Украины для внутреннего использования и в пользу союзников в ЕС и НАТО.
Румыния надеется оперативно наладить производство дронов на своей территории совместно с Украиной. Это касается как внутренних потребностей, так и поставок для союзников в ЕС и НАТО.
Об этом сообщила министерша иностранных дел Румынии Оана Цой, передает Reuters.
По ее словам, переговоры с Украиной о совместном производстве беспилотников начались еще до того, как Россия нарушила воздушное пространство стран НАТО.
«Мы считаем, что для восточного фланга стратегически важно иметь лучшую защиту, особенно в области противовоздушной обороны, — сказала она.
Поэтому мы работаем в этом направлении, чтобы создать необходимые партнерские отношения, например с Украиной, для производства оборонительных дронов в будущем».
Глава румынского МИД добавила, что в Бухаресте уверены «в нашу способность быстро претворить это в жизнь».
Ранее сообщалось, что в Румынии, у канала Шонтея-Ноуа в уезде Тулча, обнаружили обломки беспилотника.
Мы ранее информировали, что Румыния разработала правила сбивания дронов и самолетов, нарушающих ее воздушное пространство.