Румыния и Украина запустят совместное производство дронов

Флаг Румынии / © pixabay.com

Румыния надеется оперативно наладить производство дронов на своей территории совместно с Украиной. Это касается как внутренних потребностей, так и поставок для союзников в ЕС и НАТО.

Об этом сообщила министерша иностранных дел Румынии Оана Цой, передает Reuters.

По ее словам, переговоры с Украиной о совместном производстве беспилотников начались еще до того, как Россия нарушила воздушное пространство стран НАТО.

«Мы считаем, что для восточного фланга стратегически важно иметь лучшую защиту, особенно в области противовоздушной обороны, — сказала она.

Поэтому мы работаем в этом направлении, чтобы создать необходимые партнерские отношения, например с Украиной, для производства оборонительных дронов в будущем».

Глава румынского МИД добавила, что в Бухаресте уверены «в нашу способность быстро претворить это в жизнь».

Ранее сообщалось, что в Румынии, у канала Шонтея-Ноуа в уезде Тулча, обнаружили обломки беспилотника.

Мы ранее информировали, что Румыния разработала правила сбивания дронов и самолетов, нарушающих ее воздушное пространство.