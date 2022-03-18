С начала войны Ровенская область приняла более 20 тысяч переселенцев

Среди перемещенных более 600 детей в возрасте до трех лет.

С начала войны России против Украины в Ровенскую область приехали 20 315 человек.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

Количество внутренних переселенцев в районах:

Ровенский район – 11 189 человек;

Дубенский район – 4 183 человека;

Сарненский район – 3 267 человек;

Варашский район 1 676 человек.

Из 20 315 внутриперемещенных лиц:

617 – дети до 3-х лет;

1 269 – дети от 3 до 6 лет;

3846 – дети до 18 лет;

4 285 – студенты.

Вынужденно эвакуированным из других регионов необходимо зарегистрироваться, подчеркнул глава ОГА.

"Это важно, ведь в дальнейшем переселенцы будут получать справки внутри перемещенных лиц. А в будущем — помощь и льготы", — подчеркнул Виталий Коваль.

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