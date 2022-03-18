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С начала войны Ровенская область приняла более 20 тысяч переселенцев

С начала войны Ровенская область приняла более 20 тысяч переселенцев

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С начала войны Ровенская область приняла более 20 тысяч переселенцев

Getty Images

Среди перемещенных более 600 детей в возрасте до трех лет.

С начала войны России против Украины в Ровенскую область приехали 20 315 человек.

Об этом сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

Количество внутренних переселенцев в районах:

  • Ровенский район – 11 189 человек;
  • Дубенский район – 4 183 человека;
  • Сарненский район – 3 267 человек;
  • Варашский район 1 676 человек.

Из 20 315 внутриперемещенных лиц:

  • 617 – дети до 3-х лет;
  • 1 269 – дети от 3 до 6 лет;
  • 3846 – дети до 18 лет;
  • 4 285 – студенты.

Вынужденно эвакуированным из других регионов необходимо зарегистрироваться, подчеркнул глава ОГА.

"Это важно, ведь в дальнейшем переселенцы будут получать справки внутри перемещенных лиц. А в будущем — помощь и льготы", — подчеркнул Виталий Коваль.

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