Самая тяжелая зима: в "Укрэнерго" назвали сценарии – что предполагает самый худший

В "Укрэнерго" предупреждают, что эта зима будет тяжелейшая за три предыдущих года.

В "Укрэнерго" готовят несколько сценариев прохождения зимы 2024-2025 в Украине, которую уже называют самой сложной.

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт, пишет "Суспільне".

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"Три варианта, которые в том числе учитывают самый плохой сценарий – продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации и так далее", – говорит Брехт.

По его словам, весной из-за обстрелов РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности и это – "значительная потеря". У Укрэнерго план возобновить эти мощности.

Худший рассматриваемый сценарий прохождения зимы – продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", – заверил глава "Укрэнерго".

Ранее эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал города, в которых будут самые большие проблемы со светом зимой.

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