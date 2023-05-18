"Самое боеспособное подразделение": бригада ВСУ прошла тайное обучение на современной западной технике в Швеции

Бригада может стать одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в контрнаступлении.

Украинская бригада численностью от трех до пяти тысяч военнослужащих прошла тайные учения на территории Швеции, где училась воевать на западной технике.

Об этом информирует издание The Times. Тоже. Эту информацию подтверждает шведский общественный вещатель SVT со ссылкой на источник.

СМИ сообщают, что украинские военные в обучении использовали лучшие современные западные виды вооружения, среди которых танки Leopard 2, боевыми машинами CV-90 и артиллерийскими системами Archer. СМИ пишут, что это делает данное подразделение одним из самых мощных в составе Вооруженных сил Украины.

"В этом месяце (май) она вернулась в Украину, чтобы быть готова к бою", — пишет британская газета.

Официально шведские вооруженные силы информацию не подтверждают и не опровергают.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 18 мая, по требованию РФ будет созвано заседание Совета Безопасности ООН, на котором будут обсуждать поставки Украине оружия странами Запада для защиты от российских агрессоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что парламент Швейцарии разрешил реэкспорт оружия в Украину после того, как накануне Берн заявлял "нейтральность" в этом вопросе.

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