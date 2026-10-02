Самое эффективное оружие против реактивных дронов РФ под угрозой: что происходит с украинскими F-16

F-16 в Украине

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Украинским истребителям F-16, которые являются одним из самых эффективных средств противодействия российским реактивным дронам, не хватает боеприпасов, а значительная часть самолетов нуждается в длительном техническом обслуживании.

Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на бывшую заместительницу министра обороны Украины по вопросам цифровой трансформации Екатерину Черногоренко.

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По её словам, F-16 относятся к числу наиболее эффективных средств, которые Украина может использовать для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. В то же время эффективность истребителей ограничивается проблемами с боеприпасами и их эксплуатационной поддержкой.

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Черногоренко отметила, что украинские F-16 значительно отстают от графика технического обслуживания. После передачи самолетов из США в Бельгию ремонт и технические работы могут длиться до 40 недель, тогда как в обычных условиях на аналогичное обслуживание требуется около двух-шести недель.

Ранее Wall Street Journal сообщал о серьезных проблемах с обеспечением украинского парка F-16 и задержках с обслуживанием самолетов. По данным издания, Украина в значительной степени зависит от западной помощи для поддержания истребителей в боеспособном состоянии.

Черногоренко предупредила, что без значительного увеличения поставок боеприпасов и ускорения технического обслуживания Украина может столкнуться с дефицитом боеспособных F-16 уже к концу года.

«Если Киев не получит тысячи боеприпасов для F-16 и не ускорит цикл технического обслуживания», ситуация с готовностью истребителей к боевому применению может ухудшиться, отметила она.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что истребители F-16 продемонстрировали высокую эффективность при перехвате новых российских реактивных дронов. Однако значительная часть этих самолетов в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание и ремонт в странах Европы.

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