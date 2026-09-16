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"Самолет без оружия — бесполезный инструмент": пилот F-16 рассказал о дефиците ракет
Украинские F-16 испытывают дефицит ракет AIM-9 и AIM-120. Пилот с позывным Phantom рассказал, почему боеприпасы приходится экономить.
Украинские истребители и F-16 имеют дефицит ракет «воздух-воздух» AIM-9 и AIM-120. Поэтому пилотам приходится рационально использовать имеющееся вооружение, а в отдельных случаях для поражения российских воздушных целей могут применяться бортовые пушки.
О нехватке ракет 16 сентября сообщили Воздушные силы ВСУ, ссылаясь на интервью украинского пилота с позывным «Фантом» американскому медиа NEWSMAX. Разговор вышел еще 1 сентября.
Почему F-16 не всегда используют ракеты
Украинский военный рассказал, что из-за ограниченных запасов ракет их приходится использовать максимально рационально. По его словам, F-16 выполняют задачи защиты украинского неба от российских беспилотников и крылатых ракет, однако без достаточного количества вооружения возможности истребителей существенно ограничиваются.
«Нам нужно больше средств защиты, таких как ракеты Patriot и ракеты „воздух — воздух“. Нам нужно попытаться увеличить производство или хотя бы позволить локализовать производство в Украине или других европейских странах», — сказал «Фантом».
Пилот также подтвердил, что проблема дефицита ракет существует. Он отметил, что хотел видеть возможность производства AIM-9 и AIM-120 в Украине.
По словам ведущей NEWSMAX, ситуация с дефицитом приводит к тому, что украинские военные вынуждены бережно использовать ракеты. В отдельные дни пилотам приходится полагаться на бортовые пушки для уничтожения российских воздушных целей.
Какие ракеты используют украинские F-16
Речь идет о ракетах AIM-9 и AIM-120, которыми вооружают американские истребители F-16.
AIM-9M/L относятся к ракетам ближнего радиуса действия. В материалах о применении украинской авиации отмечалось, что их дальность может достигать около 18 км.
AIM-120 имеют значительно большую дальность и могут применяться для поражения целей вне прямой видимости. В данных данных речь идет о дальности более 160 км.
Таким образом, дефицит такого вооружения влияет не только на возможность истребителей поражать воздушные цели, но и на то, как пилоты распределяют доступные ракеты во время боевых задач.
Дефицит ракет продолжается с весны
Первые сообщения о проблемах поставки AIM-9 и AIM-120 для украинских F-16 появились весной 2026 года после объявления США об остановке поставки оружия.
Впоследствии часть ответственности за поставку этого вооружения взяли на себя европейские партнеры Украины. В частности о передаче ракет говорила Германия.
Украинский пилот также призвал увеличивать производство вооружения и рассмотреть возможность его локализации в Украине или в европейских странах.
Отдельно «Фантом» обратил внимание на необходимость ограничивать поставки компонентов, которые Россия использует для производства собственных ракет. Он привел пример электронных компонентов, которые РФ может извлекать из гражданской техники.