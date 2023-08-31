Самая большая атака за последние недели: почему РФ мощно ударила по Киеву минувшей ночью

Минувшей ночью, 30 августа, агрессорка Россия массированно ударила по Киеву беспилотниками и крылатыми ракетами. Такого мощного нападения столица не ощущала с весны.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете проанализировали атаку.

Американские специалисты со ссылкой на ВСУ пишут, что оккупационные российские войска запустили 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-55 из действовавших с авиабазы Энгельс в Саратовской области и на Каспийском море самолетов, а также 16 беспилотников Shahed 136/131 из Краснодара Края и Курской области.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все 28 крылатых ракет и 15 беспилотников. Только в небе над Киевом украинские войска сбили более 20 воздушных целей.

"Этот российский удар был значительно больше, чем другие российские удары за последние недели. Вероятно, стал местью за украинские удары по Московской и Псковской областям раньше ночью", — говорится в сообщении ISW.

Как сообщалось, Россия ночью 30 августа атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами. В результате атаки обломки попадали в нескольких районах столицы, возникли возгорания. Кроме того, в КМВА рассказали о погибших: — это два охранника предприятия, на которое упали обломки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Погибали люди, пылали дома! Обломки ракет уничтожали Киев и область

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