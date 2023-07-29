Самый быстрый в Черном море: на что способен украинский морской дрон-камикадзе — видео CNN

Вооружение российских кораблей не рассчитано на борьбу с быстрыми, маневренными и небольшими беспилотными аппаратами.

Украинские морские дроны-камикадзе Magura V5, используемые для атак по российским надводным целям, способны нести до 300 кг взрывчатки на дистанцию до 800 км.

Об этом говорится в репортаже CNN, ставшим первой публичной демонстрацией этого оружия.

Инженер, который был одним из разработчиков дрона, сообщил журналистам, что этот украинский аппарат является самым быстрым среди двигающихся в Черном море судов, назвав его оружием 21-го века.

По его словам, вооружение российских кораблей спроектировано для борьбы с другими кораблями и его трудно использовать для поражения небольших и очень быстрых морских дронов.

Украинские морские дроны можно использовать не только для нанесения ударов, но и для доставки грузов и разведки.

"Ими очень легко управлять. Они уже жестко ограничили передвижение российского флота. Украинцы просто отправляют свои дроны на охоту... Иногда россиянам везет, и они выводят дроны из строя. Но в других случаях дроны прорываются через ад из пуль и достигают своей цели", – говорится в репортаже.

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