Санкции против России: какие ограничения против РФ ввели Великобритания, Канада, Испания, Швейцария

Чтобы ввести ряд новых санкций, Британия даже специальный закон приняла.

Великобритания объявила о новых санкциях против России. Ограничения ударят по импорту, а санкционные списки пополняются тремя сотнями имен, говорится в сюжете ТСН.

Лондон, которого раньше обвиняли в слишком слабом давлении на российских олигархов, говорит — теперь общее состояние попавших под ограничения достигает сотни миллиардов фунтов. О новых санкциях против россиян объявила и Канада. Москва же прибегла к ограничениям в ответ.

Чтобы ввести ряд новых санкций, Британия даже специальный закон приняла. И теперь может лишь лишать виз и замораживать счета сотням россиян.

"Мы пойдем дальше, чем когда-либо раньше, и поразим 360 человек, причастных к путинскому режиму. От бывшего президента Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу до путинской пропагандистки Марии Захаровой. То есть после сегодняшнего под нашими санкциями против российского режима окажется больше тысячи физических и юридических лиц", — сказал младший министр иностранных дел Британии Джеймс Кливерли.

Под новыми санкциями оказались – спикер российского президента Дмитрий Песков и пропагандист Константин Эрнст. И несколько олигархов, в том числе Михаил Фридман и Петр Авен. Подготовил Лондон и ряд других ограничений – в частности, на экспорт. Что именно запретят привозить в Россию, объявят впоследствии. Но уже известно — речь может идти о дизайнерской одежде, произведениях искусства и роскошных автомобилях.

Великобритания объявила о новых санкциях против России

Свой санкционный список россиян пополняет и Канада, там ограничения распространили на 15 чиновников и военных из государства-агрессора. Всего в их списках – более полутысячи человек и компаний.

Массовое расширение санкций Москву, конечно, разозлило и там решили ответить — запретили въезд ряду западных политиков. Джо Байден, его сын Хантер, помощник Джейк Салливан и пресс-секретарь Джен Псаки, глава Пентагона Ллойд Остин — всего, 13 американцев не смогут отдохнуть в Сочи или прогуляться по Саратову. Так же, как и Джастин Трюдо, канадские министры и, цитируя российский МИД – "312 пробандеровских элементов из Канады".

А Америка тем временем рассматривает гораздо более жесткие ограничения — по сообщениям СМИ, касаться они могут ограничений на торговлю с Россией и перекрытие им морских путей.

В то время как в нейтральной Швейцарии десятки тысяч человек подписываются под петицией, чтобы депортировать из страны любовницу Путина Алину Кабаеву. Та вместе с детьми сейчас отсиживается на своей вилле. Авторы петиции призывают швейцарские власти — которые впервые в истории нарушили нейтралитет и ввели санкции против России — пойти чуть дальше, и выслать Кабаеву из страны. Депутата "Единой России" сравнивают с любовницей Гитлера Евой Браун и призывают вернуть ее к фюреру в Кремль.

Как это – сидеть на чемоданах с грустным лицом, даже если ждешь частный самолет, теперь знает российский олигарх Роман Абрамович. Он оказался в расширенных списках Евросоюза. И не смог попасть в Израиль, пришлось лететь в Турцию. Не защитило даже приобретенное португальское гражданство – Лиссабон уже подчеркнул, что санкции против соратника Путина поддержит.

Власти соседней Испании, между тем, продолжают задерживать имущество российских олигархов — покинуть порты не смогут уже две ценных яхты. Первая – стоимостью 140 миллионов евро – принадлежит главе корпорации Ростех и бывшему кдбшнику Сергею Чемезову, а вот вторая – вдвое дешевле – его подчиненному, главе Рособоронэкспорта Александру Михееву. Именно ее в первые дни войны пытался утопить украинский моряк, которого суд, кстати, отпустил без предъявления обвинений. Несколько поврежденное судно теперь находится под арестом – и к владельцу вряд ли вернется.

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