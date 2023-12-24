САУ Caesar с применением ИИ: в Минобороны сообщили о плане по усилению украинской армии

ВСУ заинтересованы в большем количестве французских самоходных артиллерийских установок Caesar калибра 155 мм, уже имеющихся на вооружении украинской армии. Украина готова покупать их.

В январе 2024 года в Париже приступит к работе Коалиция артиллерии по усилению украинской армии.

Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе встречи с делегацией Сената парламента Франции.

Для Украины, отметил Гаврилюк, очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем.

скриншот с видео САУ Caesar

ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке для нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", – сказал Иван Гаврилюк.

В 2024 году должны пройти испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

По словам заместителя Министра обороны, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

Иван Гаврилюк также призвал французскую сторону способствовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.

В марте 2023 года сообщалось о том, что Франция вдвое увеличит поставки Украине снарядов 155-мм. Об этом заявлял министр Вооруженных Сил Себастьен Лекорню.

Министр обороны Рустем Умеров призвал французских партнеров совместно производить оружие с Украиной.

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