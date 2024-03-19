Сбить Су-34 и не только: как западная ПВО может повлиять на ход войны

Россияне на фронте используют один из старейших видов русского оружия – фугасные авиабомбы. Одним из основных носителей этих бомб является Су-34 – российский фронтовой бомбардировщик.

Об этом пишет texty.org.

Отмечается, что у врага таких бомб множество, которые накоплены чуть ли не со Второй мировой войны.

"По обломкам, корпуса новых модулей изготовлены литейным методом, свидетельствующим о массовом производстве. УМПК состоит из легкого фюзеляжика, в котором содержатся управляющая антенна, GPS-модуль плюс инерциальная лазерная курсовая система и альтиметр. Сбить эту бомбу практически невозможно", — говорится в сообщении.

Одним из основных носителей этих бомб является Су-34 – российский фронтовой бомбардировщик.

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Россияне придумали новую тактику, против которой нашим военным тяжело устоять. Бомба из 500, 1000, 1500 кг взрывчатки разрушает любые укрепления. Более того, бойцы, находящиеся в радиусе примерно 100 м от места прилета бомбы и даже не получившие повреждения от обломков, получают контузии, баротравмы и на время теряют боеспособность.

Как сбивают Су-34

Чем именно сбивают Су-34, официальные лица не говорят, но ввиду характеристик это могут сделать только предоставленные союзниками системы Petriot и SAMP/T. Поэтому враг пытается планировать полеты так, чтобы не попасть в зону действия ПВО.

"Радиус действия каждого радара не идеально круглый, он "рваный" и зависит от особенностей местности. Также россияне охотятся за этими установками. Их могут увидеть с помощью беспилотника "Орлан" и молниеносно наносить удар ракетой "Искандер", — указано в сообщении.

Почему Украине нужна западная ПВО

Западная ПВО позволила бы работать по воздушным целям на дальности более 150 км ракетами типа, скажем, AIM-120D.

Тогда россияне со своими КАБами будут отогнаны от зон пусков или станут просто мишенями.

Зенитным комплексом типа Skynex с запрограммированным снарядом теоретически можно сбивать бомбы, но практически у линии фронта его быстро уничтожит российская артиллерия или БПЛА. Поэтому самым эффективным способом противодействия остается уничтожение носителей. Или сделать так, чтобы носитель не мог приближаться к рубежу пуска 60-70 км. Также можно пробовать атаковать дронами-камикадзе аэродромы, на которых базируются Су-34", — добавили в сообщении.

Напомним, военный эксперт рассказал, как преодолеть ракетную нехватку и усилить защиту украинского неба.

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