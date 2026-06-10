Сбивать ракеты и дроны на ходу: Германия готовит новую версию IRIS-T SLS, которую могут передать Украине

IRIS-T SLS Mk4 / © Defense Express

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Немецкая компания Diehl Defence впервые публично представит новую модификацию системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS Mk4. Ее покажут на аэрокосмической выставке ILA 2026, которая пройдет с 10 по 14 июня.

Об этом пишет Defense Express.

Главная особенность новой версии комплекса — возможность поражать воздушные цели во время движения. В перспективе это может позволить системе работать более мобильно и быстрее реагировать на угрозы, в частности крылатые ракеты и ударные дроны.

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На выставке IRIS-T SLS Mk4 покажут на базе грузовика Zetros 6×6 от Daimler Truck. В то же время систему можно будет интегрировать и на другое шасси, в зависимости от требований заказчика.

IRIS-T SLS Mk4 / © Defense Express

Комплекс создается как универсальное решение, которое можно масштабировать. На одном шасси находятся ключевые элементы системы: радиолокационная станция, пусковые установки, средства управления и контроля. При необходимости ЗРК можно будет дополнять другими датчиками или средствами поражения.

Еще одним изменением станет высокий уровень автоматизации. Это должно снизить количество персонала, необходимого для работы комплекса.

Основным вооружением IRIS-T SLS Mk4 остаются ракеты IRIS-T. На машине предусмотрены две пусковые установки по четыре ракеты — всего восемь единиц. В будущем разработчики планируют реализовать запуск ракет по целям непосредственно во время движения.

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Также комплекс может получить пусковую установку для зенитных дронов-перехватчиков Cicada, уже проходивших успешные испытания. Кроме того, возможна установка дистанционно управляемого боевого модуля.

IRIS-T SLS Mk4 обеспечивает обзор на 360 градусов и оснащается радиолокационной станцией Giraffe 1X 3D от Saab. Заявленная дальность действия комплекса составляет до 12 км, высота поражения целей — до 6 км.

Разработка новой модификации продлится еще не менее полутора лет. Завершение работ ожидается в 2028 году. После этого не исключено, что комплекс может быть предложен и Украине.

Ранее сообщалось, что Украина успешно испытала новую ракету-перехватчик FP-7.x, которая должна стать более дешевой альтернативой американским ракетам Patriot. Производитель Fire Point уже готовится к масштабированию производства и интеграции ракеты в систему ПВО Freya.

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Также напомним, что Украина приближается к созданию собственных баллистических ракет с дальностью поражения до 850 км. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, сейчас этап летных испытаний проходит зенитная ракета FP-7 с дальностью 200 км.

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