СБУ показала обломки новой ракеты "Орешник", которой россияне ударили по Днепру — AP (фото)

Служба безопасности Украины показала журналистам обломки новой баллистической ракеты, по которой российская армия ударила по Днепру 21 ноября.

Об этом сообщает Associated Press.

СБУ показала журналистам остатки российской ракеты, атаковавшей город Днепр.

"Обугленные, изуродованные провода и корпус ракеты размером с большую шину — это все, что осталось от оружия, которое может быть оснащено как обычными, так и ядерными боеголовками", — говорится в сообщении.

Фото: AP/Evgeniy Maloletka

В СБУ также подтвердили, что ракета была запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области России. У нее было шесть боеголовок, каждая из которых несла шесть суббоеприпасов. Ее максимальная скорость составляла 11 Махов, а время полета до цели составляет 15 минут.

Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Напомним, в ВСУ сообщили, что враг ударил по Днепру 21 ноября межконтинентальную баллистическую ракету.

Фото: AP/Evgeniy Maloletka

По словам украинского президента Владимира Зеленского, все характеристики: скорость, высота свидетельствуют о том, что это межконтинентальное баллистическое оружие.

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