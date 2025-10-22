СБУ представила новое поколение морских дронов Sea Baby: как они выглядят (фото, видео)

Морской дрон / © СБУ

Служба безопасности Украины представила новое поколение морских безэкипажных платформ "Sea Baby«. Эти дроны уже прошли испытания в успешных миссиях в Черном море. В частности, они были привлечены к третьему поражению Крымского моста, которое состоялось 3 июня 2025 года.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

«Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение „Sea Baby“ — еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок», — отметил Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич («Хантер») рассказал об участии дронов в третьей операции против Крымского моста: «во время нынешнего поражения Крымского моста „морские малыши“ доставили в нужную точку взрывчатку. Ею и были взорваны опоры этого незаконного сооружения».

Новые модификации «Sea Baby» построены за средства, которые собрали украинцы на фандрейзинговой платформе UNITED24.

Обновленные дроны способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза, имеют усиленные двигатели и современную систему навигации.

Команда разработчиков СБУ продемонстрировала два дрона с различным оружием. Первый — оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой, которая имеет систему автозахвата и распознавания целей. Второй — переносит тяжелое вооружение: 10-зарядную ракетную систему залпового огня «Град».

«СБУ является идеологом нового типа морской войны. Мы постоянно ищем действенные средства, чтобы как можно дольше сохранять преимущество Украины в Черном море. Задача Президента Владимира Зеленского — нейтрализация мощного российского военно-морского черноморского флота. Мы над этим активно работаем», — подчеркнул Иван Лукашевич.

Напомним, ранее мы писали о том, что Главное управление разведки продемонстрировало украинский морской дрон Magura V7, способный одновременно атаковать вражеские корабли и управлять ПВО для уничтожения целей.