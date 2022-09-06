"Серая схема" Китая: Жданов рассказал, как Россия может получать оружие через Северную Корею

Стало известно, что Северная Корея будет поставлять оружие РФ. Речь идет о 50 тыс. ракетах и миллионах боеприпасов.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"КНДР и Россия заключают долгосрочный контракт. Возникает вопрос: где КНДР с ее ресурсами возьмет столько металла для выпуска этих боеприпасов?.. Здесь может быть "серая схема". И подвох в том, что КНДР — это протекторат Китая. КНР держит на коротком. поводу КНДР, подкармливая ее. И как бы здесь ни было "серой схемы" по поводу того, что Китай может передавать РФ через КНДР какие-то виды боеприпасов и ракет", — отметил Жданов.

Он добавил, что у КНР есть ракеты, совместимые с комплексом "Искандер". Об этом шла речь во время мартовского визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею.

"Очевидно, об этом и договаривались. Корея обещала, если найдут совместимость, эти ракеты будут поставлять. Наверное, нашли", — добавил Жданов.

Напомним, в распоряжении американской разведки нет доказательств, что Китай согласился помогать России в войне с Украиной, но основания для беспокойства есть. Советник президента Байдена провел многочасовые переговоры с высокопоставленным американским дипломатом после доклада американской разведки — Путин побежал договариваться с Си Цзиньпином, осознав, что не справляется сам.

Читайте также: