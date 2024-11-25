Северная Корея расширяет производство ракет, используемых Россией в войне против Украины — Reuters

Речь идет о ракетном заводе, где производят KN-23, по которым Россия бьет по территории Украины.

В Северной Корее расширяют ключевой комплекс по производству оружия, где собирают тип ракет малой дальности, используемый Россией в Украине.

Об этом со ссылкой на выводы исследователей американского исследовательского центра на основе спутниковых изображений пишет Reuters.

Производство ракет расположено в городе Хамхин на востоке КНДР. По словам экспертов, этот завод являлся единственным известным заводом, на котором производили твердотопливные баллистические ракеты класса Hwasong-11 (KN-23).

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что новое строительство началось еще в начале октября 2024 года. В городе Хамхин строят жилой комплекс, который, вероятно, предназначен для рабочих завода. Также зафиксирована часть конструкции, которую, вероятно, будут использовать, чтобы скрыть деятельность завода от спутников.

"Похоже, Пхеньян улучшает входы в некоторые подземные помещения комплекса", — говорится в материале Reuters.

Специалисты предполагают, что КНДР намерена увеличить производительность этого завода. А новое здание примерно на 60-70% меньше предыдущего, что использовали для сбора ракет.

"Расширение Северной Кореей объектов по производству баллистических ракет малой дальности, вероятнее всего, будет мотивировано желанием увеличить собственный арсенал страны", — сообщил военный аналитик Международного института стратегических исследований Джозеф Демпси.

В то же время непонятно, насколько Пхеньян мог расширить производственные мощности, чтобы удовлетворить потребности своего нового военного сотрудничества с РФ.

Напомним, даже если бы КНДР не отправила своих военных, Россия смогла бы подобрать такое количество самостоятельно, уверен заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.