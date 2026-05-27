Шахедоподобный дрон "Бегемот": что известно о новом украинском беспилотнике с дальностью 300 км

Дрон "Бегемот" / © Украинский милитарный портал

Украинские разработчики представили новый ударный дрон «Бегемот», способный поражать цели на расстоянии до 300 километров и нести сразу две боевые части.

О характеристиках беспилотника рассказали представители компаний-производителей GLEFA и Culver Aerospace в интервью изданию Милитарный.

«Бегемот» относится к классу middle strike-дронов и предназначен для выполнения ударных задач на ближних дистанциях. Одной из его ключевых особенностей стала дальность полета — радиус действия беспилотника составляет до 300 км.

Он может работать в автономном, полуавтоматическом и FPV-режимах.

По словам разработчиков, дрон имеет размах крыльев 2,28 метра, длину 2,2 метра и высоту 0,5 метра. Своими очертаниями украинский дрон несколько напоминает «Шахеды», которыми терроризирует украинцев государство-агрессор.

Главной особенностью нового беспилотника стала комбинация двух типов боевой нагрузки.

В носовой части аппарата размещена осколочно-фугасная боевая часть весом 40 килограммов. За ней установлена термобарическая боевая часть массой еще 35 килограммов.

Таким образом общая боевая нагрузка дрона превышает 70 килограммов, что позволяет использовать его для поражения различных типов целей.

Еще одной особенностью аппарата является возможность полета на малой высоте, что потенциально усложняет его обнаружение и перехват системами противовоздушной обороны.

Как сообщили представители компаний, «Бегемот» уже запущен в серийное производство, а сами беспилотники используются украинскими Силами обороны.

